"Никто не понял": Леся Никитюк рассказала о курьезном случае во время беременности, и о том, как работала на 8-м месяце

Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, как работала на восьмом месяце беременности и сумела скрыть свое состояние даже от организаторов мероприятия.

В этот период жизни ведущая продолжала активно работать. Более того, она согласилась провести крупное мероприятие в Днепре. На тот момент звезда уже была на восьмом месяце беременности. Впрочем, ни присутствующие, ни организаторы не догадывались о её состоянии. Никитюк сумела замаскировать изменения с помощью одежды.

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«Приехала на мероприятие, надела одежду оверсайз, отработала», — вспомнила ведущая в шоу «Кто сверху?».

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Беременная Леся Никитюк на восьмом месяце

Речь идет о дне рождения уважаемого человека, который организовывала Виктория Ткач — жена актера Юрия Ткача. Именно она предложила Никитюк провести это мероприятие. Леся согласилась взяться за работу, хотя до родов оставалось совсем немного времени.

«И я была в полном шоке! Никто не понял и не заметил, что я работала, находясь на восьмом месяце беременности. А последние две недели перед родами сидела дома: заперлась у себя на террасе и ждала сыночка. Вообще никто не замечал, что я беременна. Вплоть до девятого месяца!» — вспоминает Леся.

Виктория Ткач признается, что и сама была в полном шоке, когда после родов узнала о состоянии ведущей на тот момент. Она вспоминает, как удивлялась сильной усталости звезды и её спокойствию.

«Я никак не могла понять, зачем к ней постоянно приносили стул! Она поработала и села. К тому же Леся показалась мне какой-то очень спокойной», — поделилась Виктория Ткач.

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Беременная Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Интересно, что о беременности Никитюк общественность узнала только после рождения её первенца. Телеведущая призналась, что после того самого мероприятия ещё около месяца не раскрывала свой секрет. Последние две недели перед родами она уже провела дома, готовясь к появлению сына.

Напомним, недавно Леся Никитюк впервые за долгое время показала своего отца и устроила ему косметическую процедуру.

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