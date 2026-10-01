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- Украина
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Журналист сообщил о покушении на руководителя Fire Point Штилермана: что известно — все подробности
По сообщениям, Денис Штилерман, вероятно, был ранен. В то же время в Fire Point назвали выдумкой информацию о покушении.
Под Киевом произошла, вероятно, попытка покушения на совладельца и главного конструктора оружейной компании Fire Point Дениса Штилермана.
Об этом сообщил израильский военный журналист и обозреватель Сергей Ауслендер, прокомментировал сам Штилерман и источники ТСН.ua.
«Мне здесь источник один сообщил (информация требует дополнительной проверки), но источник ранее не подводил, что под Киевом была попытка покушения на главу компании Firepoint», — говорится в заявлении журналиста.
По данным источника Ауслендера, Штилерман получил легкое ранение, погиб один из его охранников. Что касается нападающих, то их ликвидировали.
Совладелец Fire Point уже прокомментировал информацию о покушении на него.
«Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены», — написал Штилерман в Сети, в то же время не опроверг факт покушения.
Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили об отсутствии регистрации соответствующего преступления, однако это не означает, что покушения не было. Еще два источника не подтвердили журналистам факт покушения.
В то же время в комментарии изданию «РБК-Украина» представители Fire Point назвали выдумкой публикации в соцсетях о покушении на Штилермана.
К слову, летом Штилерман анонсировал, что этой осенью могут произойти первые удары украинским баллистическим оружием по целям в Москве и других частях России. Совладелец Fire Point отмечал, что точные сроки будут зависеть от успешности стендовых испытаний ракетного двигателя и тестовых полетов. После завершения испытаний ракеты будут переданы военным для определения приоритетных объектов.