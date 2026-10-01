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Звезда "Школы выживания" София Буш тайно вступила в брак со своей партнершей — известной футболисткой
Пара заключила брак еще в 2025 году, но только сейчас объявила об этом публично.
Американская актриса София Буш, которая играла в сериалах «Школа выживания» и «Полиция Чикаго», вступила в брак со своей партнершей, звездой футбола Эшлин Харрис.
Пара заключила брак еще летом 2025 года, однако только сейчас решилась об этом рассказать. Влюбленные в интервью Vogue признались, что они организовали камерную церемонию в северной части штата Нью-Йорк. Особенный день с ними разделили дети Эшлин Харрис — Слоун и Оушен.
Парочка признается, что очень насладилась закрытым форматом свадьбы. Они отлично провели время с детьми, а вечер закончился жаркой зефира на костре.
«Это было так драгоценно, и никакого давления. Я никогда этого не забуду и мне кажется, что свадебные дни иногда не такие», — делилась София Буш.
После празднования свадьбы актриса и футболистка отправились в своеобразный медовый месяц. Парочка путешествовала по стране и наведывалась к родным, чтобы лично рассекретить им важную новость. Только когда об их женитьбе узнали близкие, они объявили об этом публично.
Отметим, впервые о романе Софии Буш и Эшлин Харрис заговорили в октябре 2023 года. Лишь в апреле 2024-го актриса осуществила каминг-аут и подтвердила отношения с футболисткой.
Напомним, недавно голливудский актер Джим Керри рассекретил, что тайно женился на известной актрисе. Предлагаем узнать, какой была их свадьба и когда она вообще состоялась.