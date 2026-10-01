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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Разбили россиян в Черном море и ударили по месту пуска дронов: Зеленский подтвердил новые удары

От Черного моря до Брянской области — ВСУ достались сразу четырех российских целей.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по цели в Черном море, Орловской области, нефтяном объекте в Самарской и склада, откуда обеспечивают российскую армию, в Брянской области.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм.

«Сегодня также важны результаты наших дипстрайков. Поражена цель в Черном море, также место пуска и хранения ударных дронов в Орловском регионе. Применялись санкции и по нефтяному объекту в Самарском регионе, по составу обеспечения оккупантов в Брянском регионе. Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и дальше лишать Россию возможности продолжать эту войну», — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил фронт на Лиманском направлении. Глава государства побывал в пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, участвующей в операции Вивальди.

28 сентября Третий армейский корпус успешно завершил третий сезон в рамках операции «Вивальди», освободив от оккупантов ряд населенных пунктов, а именно Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

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