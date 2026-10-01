В границах Украины подбирается резкое похолодание: в Европе прогнозируют до -15°

Похолодание

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В Польше в ближайшие дни сохранится относительно мягкая погода, однако уже на следующей неделе синоптики ожидают заметное похолодание.

Об этом сообщает DobraPogoda24.

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Точная дата прихода холодного воздуха пока неизвестна, однако снижение температуры прогнозируется на значительной территории страны.

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В то же время, значительно сильнее похолодание ожидается в других частях Европы. Из-за поступления арктического воздуха местами возможны сильные заморозки, а температура может опускаться до -15°.

Таким образом, холодная воздушная масса будет постепенно охватывать все большую часть Европы, хотя в Польше похолодание, по прогнозам, будет значительно более мягким, чем в регионах, где ожидают двузначные морозы.

Что с погодой в Украине

В Украине 1 октября большинство областей будут находиться под влиянием антициклона. Ожидается преимущественно сухая погода, а днем температура составит около +14…+19°, в Закарпатье — до +22°.

В то же время ночи уже станут ощутимо холоднее. На западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях прогнозируют только +1…+6°.

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Украинский гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за заморозков на поверхности почвы от 0 до -3°. В ночь на 1 октября они возможны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

Синоптикиня Наталья Диденко прогнозирует, что сухая и сравнительно теплая дневная погода будет держаться в Украине до конца недели. В то же время, на юге, востоке и Днепропетровщине порывы северо-восточного ветра могут достигать 15–20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в крупных украинских городах 1 октября.

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