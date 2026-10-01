«Ксюша, езжайте домой»: Собчак публично пристыдили в Париже (видео)

Ксения Собчак / © УНИАН

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак приехала в Париж на показ модного дома Dior. Во время ее появления один из фотографов воскликнул, чтобы она возвращалась в Россию. Видео инцидента опубликовали в соцсетях.

Что произошло в Париже

Собчак направлялась на модный показ, когда фотограф по имени Евгений выкрикнул ей вслед: «Ксюша, поезжайте домой!»

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Видео он опубликовал в Threads, подписав его: «Гнать российских пропагандистов из Европы». На кадрах видно, как телеведущая проходит мимо и, вероятно, не реагирует на слова фотографа.

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Публикация вызвала обсуждение в соцсетях. Часть пользователей поддержала фотографа и возмутилась тем, что Собчак продолжает посещать европейские мероприятия.

В комментариях, в частности, написали:

«Почему на ней до сих пор нет санкций?»;

«Хорошо любить Россию-матушку в Париже…»;

«Эх, а могла быть на московской неделе моды, а не вот это все. И сервис в Париже не тот — одни страдания».

Кто такая Ксения Собчак и при чем здесь Путин

Ксения Собчак — российская телеведущая, журналистка и блоггерша. Ее имя часто связывают с Владимиром Путиным из-за его давних отношений с ее отцом — бывшим мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком. В 90-х годах Путин работал в его администрации и был знаком с семьей Собчак.

Поэтому годами распространялись утверждения, что Ксения Собчак якобы является крестницей российского президента. Однако сама телеведущая это отрицала. По ее словам, Путин действительно присутствовал в храме во время ее крещения, поскольку был близок к ее отцу, но ее крестным отцом не был.

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В 2018 году Собчак принимала участие в президентских выборах в России. Часть критиков называла ее кампанию проявлением так называемой «контролируемой оппозиции», которая должна была создать видимость политической конкуренции с Путиным. Собчак это отрицала и позиционировала себя как независимую кандидатуру.

Позиция Собчак по отношению к Украине

Пропагандистка неоднократно высказывалась об Украине и российской политике. В 2014 году она посещала оккупированный Крым. Из-за незаконного въезда на полуостров ее внесли в базу «Миротворца».

После начала полномасштабного вторжения Собчак говорила о необходимости прекращения боевых действий, однако не стала последовательной критикой российской агрессии. В Украине ее критикуют за заявления, по мнению оппонентов, не содержащие четкого осуждения действий Кремля.

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