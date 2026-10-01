"Ксюшо, їдьте додому": Собчак публічно присоромили в Парижі (відео)

Ксенія Собчак / © УНІАН

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Російська телеведуча та журналістка Ксенія Собчак приїхала до Парижа на показ Модного дому Dior. Під час її появи один із фотографів вигукнув, щоб вона поверталася до Росії. Відео інциденту опублікували в соцмережах.

Що сталося в Парижі

Собчак прямувала на модний показ, коли фотограф на ім’я Євген вигукнув їй услід: «Ксюшо, їдьте додому!»

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Відео він опублікував у Threads, підписавши його: «Гнати російських пропагандистів з Європи». На кадрах видно, як телеведуча проходить повз і, ймовірно, не реагує на слова фотографа.

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Публікація викликала обговорення в соцмережах. Частина користувачів підтримала фотографа та обурилася тим, що Собчак продовжує відвідувати європейські заходи.

У коментарях, зокрема, написали:

«Чому на ній досі немає санкцій?»

«Добре любити Росію-матінку в Парижі…»

«Ех, а могла б бути на московському тижні моди, а не ось це все. І сервіс у Парижі не той — одні страждання»

Хто така Ксенія Собчак і до чого тут Путін

Ксенія Собчак — російська телеведуча, журналістка та блогерка. Її ім’я часто пов’язують із Володимиром Путіним через його давні стосунки з її батьком — колишнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком. У 1990-х роках Путін працював у його адміністрації та був знайомий із родиною Собчак.

Через це роками поширювалися твердження, що Ксенія Собчак нібито є похресницею російського президента. Однак сама телеведуча це заперечувала. За її словами, Путін справді був присутній у храмі під час її хрещення, оскільки був близьким до її батька, але її хрещеним не був.

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2018 року Собчак брала участь у президентських виборах у Росії. Частина критиків називала її кампанію проявом так званої «контрольованої опозиції», яка мала створити видимість політичної конкуренції з Путіним. Собчак це заперечувала та позиціонувала себе як незалежну кандидатуру.

Позиція Собчак щодо України

Пропагандистка неодноразово висловлювалася про Україну та російську політику. 2014 року вона відвідувала окупований Крим. Через незаконний в’їзд на півострів її внесли до бази «Миротворця».

Після початку повномасштабного вторгнення Собчак говорила про необхідність припинення бойових дій, однак не стала послідовною критикинею російської агресії. В Україні її критикують за заяви, які, на думку опонентів, не містять чіткого засудження дій Кремля.

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