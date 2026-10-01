"Угода з дияволом неможлива": Залужний жорстко висловився про війну, мир, світовий лад і ветеранів

Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Посольство України у Великій Британії

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Ексголовнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй новій колонці пояснив унікальність нинішньої війни, роль ветеранів у майбутньому суспільстві та небезпеку деградації західних демократій перед обличчям глобального зла. На його думку, глобальний світовий лад остаточно зруйновано, а будь-які спроби укласти компромісні бізнесові угоди з агресором лише наближають новий конфлікт.

Про це йдеться у колонці Залужного на сайті «24 Каналу».

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Доля війни в Україні у руках солдатів

Ексголовком ЗСУ зазначає, що унікальність наслідків помилок полягає не лише в очевидному та прогнозованому результаті. На його думку, проблема також полягає у впертому небажанні усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки цієї війни, що не дає змоги уникнути небажаного результату або вплинути на нього.

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«Попри широке коло залучених до цього процесу лідерів країн, виживає і унікальний маркетинг. Він, незважаючи на неочевидне небажання бачити майбутні дії, і далі заробляє гроші, які буквально падають з неба України. Вбиваючи при цьому щодня мирних жителів. І, звісно, попри явні загрози, про сучасний варіант індустріалізації — технологізацію — ніхто і не думає вести мову. Це потрібно лише тим, хто через це виживає, але таких технологічних можливостей не має», — йдеться у публікації.

Залужний вважає, що внаслідок цього чи не вперше в історії людства доля війни в центрі Європи опинилася не в руках стратегів і мислителів, а безпосередньо солдата на полі бою.

За його словами, цей солдат уже не є заручником політичних амбіцій, а став учасником масштабного напівмаркетингового процесу. У ньому, як зазначає посол, замість оцінки сили та здатності перемогти намагаються укладати угоди, «які були актуальні вчора, щоб не думати про завтра».

Залужний наголошує, що саме солдат є тією рушійною силою, яка здатна все зупинити. Він додає, що подібне вже відбувалося в історії.

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Руйнування старого світового ладу

Дипломат зазначає, що сьогодні недостатньо просто говорити про продовження Україною війни за виживання проти Росії.

«Я б сказав так: це наша війна за власну свободу з тими, хто хоче забрати у нас її силою, і тими, хто хоче її вигідно продати. За такого сценарію, мабуть, це вже буде не тільки Росія і не тільки проти України, попри те, що поки що гинуть тільки українці. Саме під час цієї війни, на відміну від інших воєн після 1945-го року, була порушена глобальна стабільність. Хтось ще сьогодні вважає, що якщо його не бомблять роботи, то світовий порядок не руйнується. Таких багато і серед розумних людей. На жаль», — йдеться у колонці.

На думку Залужного, війна в Україні стала першопричиною глобальної нестабільності, яка вже відкрила шлях до конфлікту на Близькому Сході та може спровокувати нові війни. Водночас, за його словами, унікальність нинішньої ситуації полягає і в тому, що на тлі бойових дій уже змінюються уряди та політичні підходи в країнах, які ще нещодавно докладали значних зусиль, зокрема жертвуючи власними громадянами, заради демократичних перетворень.

«Ще цікавіше дивитися на географію цих країн. Саме вона підтверджує, що правила, за якими вибудовувалася ця демократія і відкривала двері усім охочим за лекалами „холодної війни“, вже не працюють. Незважаючи на те, у якій півкулі це відбувається. Жодний авіаносець, як символ тієї війни і тієї епохи, від цього вже не врятує», — зазначив ексголовком ЗСУ.

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Залужний наголосив, що руйнування старого світового ладу продовжується та дедалі сильніше впливає на глобальні економічні й безпекові процеси.

За його словами, небажання аналізувати ці зміни не скасовує їхніх наслідків. Вони стають дедалі помітнішими як через послаблення системи, сформованої під час «холодної війни», так і через зміни цін на пальне в країні, яка тривалий час була одним із символів демократії та нафтової економіки (ймовірно, натяк на США). Дипломат зауважив, що раніше ці явища могли сприйматися як взаємопов’язані та довготривалі.

«Але запущені російськими військовими ракети та дрони, зібрані в основному з деталей поза Росією, які безперешкодно падають на території НАТО, попри небажання це бачити вчора, вже сьогодні спонукають інших лідерів шукати винних серед тих, хто воює, і шукати найдешевше пальне. Бо саме через демократію часів „холодної війни“ одна демократія відмовила іншій у її бажанні на цю ціну впливати», — йдеться у публікації.

Залужний зауважує, що генерали, які служили в середині 1980-х років, навряд чи повірили б у такий розвиток подій. Водночас, за його словами, вони також не вірили у спроможність України вести боротьбу за власне життя та перемогти.

Позбавлення ветеранів права впливати на майбутнє

Посол у Британії також звернув увагу на той факт, що ставлення до перемоги в Україні з часом офіційно змінювалося.

«Спочатку був справедливий мир, потім — справедливий і тривалий, врешті — гідний. Але це не вирішує нашу з вами проблему. Проблему війни і миру. Бо якщо мир ветеранам таким, як ми з вами, не зовсім до душі через відчуття справедливості і можливість впливати на мирне життя, то, на жаль, війна приймає нас саме такими, якими ми звикли бути. А ми звикли віддавати найдорожче, що у нас є, — життя заради інших», — написав Залужний.

За його словами, проблема полягає в тому, що з часом люди, які усвідомлювали, що хтось віддав за них життя, швидко про це забувають. Вони можуть вітати ветеранів або поступатися їм місцем у транспорті, однак водночас не вважають, що ветерани мають право брати участь у формуванні мирного життя та впливати на нього, аби не допустити нової війни.

«Наше право, на їхню думку, залишається там, де згасає інерція кулі, яка була призначена саме для нас», — висловився колишній головком ЗСУ.

Залужний вважає, що саме цим можна пояснити відсутність миру в Україні протягом уже 12 років, попри те, що війна відбувається в центрі Європи. За його словами, ті, хто віддав за мир своє життя або був безпосереднім свідком подій, згодом залишаються лише в історії. Водночас люди, відповідальні за побудову миру, не радяться з тими, хто на власному досвіді знає його реальну ціну.

Посол також говорить про руйнування старих правил і міжнародного права. На його думку, про це свідчать нові могили з державними прапорами та ветерани, які продовжують шукати правду і справедливість. Багато хто знаходить їх уже серед тих самих прапорів держави, яку захищав, але якій, як зазначає Залужний, став непотрібним через те, що куля не влучила в нього там, де мала.

Унікальність війни в Україні і кінець старого світового ладу

Залужний наголошує, що війна продовжується, і називає її унікальною.

«Бо це перша війна у цьому столітті, яка починалася як війна за свободу, а переросла у війну за право жити. Війну на виживання на цьому етапі», — пояснив він.

За словами ексголовкома, після Другої світової війни відбулося чимало інших збройних конфліктів, які призводили до тяжких наслідків. Їхніми причинами та цілями, зокрема, ставали боротьба за нафту, ресурси, логістику та вплив. Водночас Залужний підкреслює, що нинішня війна відрізняється посяганням на свободу, за яку Україна боролася протягом століть. Саме за цю свободу, зазначає він, боролися та гинули попередні покоління, прагнучи не допустити її втрати.

«На мою думку, найбільше здивувалася сама ООН — як інституція, покликана оберігати свободу. Організація, що не лише досі захищає права країни-агресорки, яка щоденно вбиває, а й, як виявилося, організація, що саме цю свободу і незалежність не здатна захистити», — йдеться в колонці дипломата.

Він нагадав, що ООН була складником старого світового ладу, у межах якого захист свободи декларувався, однак паралельно передбачалася можливість впливу на неї. За словами Залужного, такий вплив не завжди здійснювався силою, а його межі визначалися дозволеними для окремих держав зонами впливу. Посол акцентував, що зрештою Україна була змушена порушувати ці правила.

«Україна, всупереч усьому, особливо міжнародному праву і бажанню сучасних політиків, почала силою змінювати правила, бо іншого виходу не мала. Бо бажання мати свою свободу і обирати своє майбутнє вартувало дорожче за наше життя. На жаль, та ж сама інерція кулі, знайома нам з вами, виявилася безжалісною. Все більше і більше прапорів стає на наших з вами кладовищах…» — написав колишній головком.

Залужний ставить питання про те, чи усвідомлювали політики, що після анексії Криму 2014 року міжнародно-правова система, сформована після Другої світової війни, фактично перестала виконувати роль запобіжника. На його думку, це стосується, зокрема, статутів ООН, Гельсінських угод, Віденської конвенції про право міжнародних договорів, Будапештського меморандуму та пов’язаного з ним договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Протистояння авторитаризму та деградувальних демократій

Залужний припускає, що нинішні процеси можуть бути наслідком масштабних змін у суспільствах, серед еліт та у стратегічних підходах після завершення «холодної війни» 1991 року. За його словами, остаточну оцінку цим подіям дасть історія.

«Очевидне одне — після того, як останні солдати великої війни пішли в історію, до своїх побратимів і прапорів, політики, не розуміючи ціни життя, зробили свою справу. Бо саме нереагування і відсутність аналізу та розробки нових стратегій в нових умовах і світових обставинах призвели до того, що агресор зазіхнув на нашу свободу, і цьому ніхто не запобіг», — йдеться в матеріалі.

Посол вважає, що згодом вакуум політичної волі та сили, на тлі якого звучали заяви про занепокоєння, призвів до війни та масових злочинів у центрі Європи. За його словами, виживання стало реальністю для одних, тоді як для інших реакцією залишалися співчуття та окремі претензії.

«Згодом, коли Україна самотужки била другу армію світу, все та ж неспроможність світового порядку припинити війну в центрі Європи призвела до невідворотного — протистояння світового авторитаризму проти вже деградуючих демократій Заходу. Спочатку через підтримку війни в Україні, а згодом — і встановлення своїх правил в інших регіонах. Ці правила ви сьогодні бачите на цінниках АЗС, яких скоро ми можемо взагалі не мати, бо їх знищує Росія — ракетами і „Шахедами“ з деталями, виготовленими за її межами», — наголосив Залужний.

Дипломат також акцентував, що описані ним процеси продовжують розвиватися незалежно від того, якою є ціна людського життя. Він зазначив, що якщо старий світовий лад більше не функціонує, то проблеми виникають і з міжнародним правом, яке мало б бути основою, зокрема, переговорного процесу.

За словами Залужного, за відсутності дієвого міжнародного права будь-які домовленості можуть стати лише тимчасовим рішенням.

«Це лише прелюдія до наступної війни, початок якої лише питання часу», — зазначив він.

У врегулюванні війни не може бути жодної бізнес-логіки

Посол у Британії наголосив, що Україна не повинна розглядати власну свободу як предмет для торгів. За його словами, завершення однієї війни саме по собі не гарантує тривалого миру, адже умови її завершення можуть визначити початок наступного конфлікту. Водночас тривалість цього періоду залежатиме від тих, хто пережив війну.

«Ми не торгуємо власною свободою. І жодні дипломатичні чи бізнесові здібності тут ні до чого. Бо завершення однієї війни — це умови початку наступної. І саме цей проміжок часу буде залежати від тих, кого інерція кулі пощадила. Бо саме вони будуть завжди нагадувати про ціну, яку коштує цей мир», — йдеться у колонці.

Залужний вважає, що сьогодні світ спостерігає ситуацію, коли люди, які мали б пам’ятати про ціну життя та докладати зусиль для його збереження, продовжують працювати в умовах глобальної нестабільності. На думку ексголовкома, одним із головних чинників цього хаосу є війна в Україні, яку він розглядає як протистояння демократії та тоталітаризму.

За словами Залужного, у такому разі перемога України означатиме і перемогу демократії. Водночас він зазначив, що для частини людей це означає необхідність не лише допомагати Україні вистояти, а й безпосередньо протистояти агресії. Дипломат вважає, що одним із перших кроків має бути відмова від сприйняття ворога як бізнес-партнера.

«У цій війні арсенал демократії майже вичерпано. Чи не вперше в історії одна велика країна втратила інструменти впливу на тих, хто не тільки вбиває, а й руйнує світовий порядок. А угода з дияволом просто неможлива. Бо він розуміє лише силу. І ця сила — ми. Ті, хто знає скільки коштує найдорожче. Це навіть не життя. Це свобода, яка варта того, щоб за неї боротися і перемагати», — акцентував посол.

Він також звернув увагу на технологічний аспект війни. На думку Залужного, саме цей конфлікт прискорив розвиток технологій, які посилюють можливості тих, хто безпосередньо воює, та водночас можуть послаблювати позиції тих, хто лише висловлює співчуття.

«І тоді ми з вами, напевно, будемо останніми ветеранами, які мали почуття. Почуття обов’язку, почуття любові, і врешті — справедливості», — вважає колишній головком ЗСУ.

За його словами, майбутній ветеран може опинитися в ситуації, коли людські якості поступляться місцем технологіям. Залужний застеріг, що перетворення воїна на машину означатиме втрату людської пам’яті про тих, хто загинув заради інших.

«Ми не маємо бути останніми, хоч ветеран війни — це теж погано. Але програти війну самим собі — це ще й втратити цивілізацію. Обмінявши її, наприклад, на рідкоземельні матеріали для роботів-вбивць. Раз і назавжди», — резюмував посол.

Нагадаємо, у попередній своїй вересневій колонці Залужний висловив думку, що війна могла завершитися набагато раніше і з меншими втратами, якби західні країни через страх перед ескалацією не уникали рішучих дій. За його словами, через боягузтво і небажання «чіпати звіра» було зруйновано попередню систему міжнародної безпеки.

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