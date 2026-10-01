"Соглашение с дьяволом невозможно": Залужный жестко высказался о войне, мире, мировом строе и ветеранах

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

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Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей новой колонке объяснил уникальность нынешней войны, роль ветеранов в будущем обществе и опасность деградации западных демократий перед лицом глобального зла. По его мнению, глобальный мировой порядок окончательно разрушен, а любые попытки заключить компромиссные бизнес-соглашения с агрессором лишь приближают новый конфликт.

Об этом говорится в колонке Залужного на сайте «24 Канала».

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Судьба войны в Украине в руках солдат

Экс-главком ВСУ отмечает, что уникальность последствий ошибок заключается не только в очевидном и прогнозируемом результате. По его мнению, проблема также заключается в упорном нежелании отдавать себе отчет в причинно-следственных связях этой войны, что не позволяет избежать нежелательного результата или повлиять на него.

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«Несмотря на широкий круг вовлеченных в этот процесс лидеров стран, выживает и уникальный маркетинг. Он, несмотря на неочевидное нежелание видеть будущие действия, продолжает зарабатывать деньги, которые буквально падают с неба Украины. Убивая при этом каждый день мирных жителей. И, конечно, несмотря на явные угрозы, о современном варианте индустриализации — технологизации — никто и не думает говорить. Это нужно только тем, кто из-за этого выживает, но таких технологических возможностей нет», — говорится в публикации.

Залужный считает, что в результате этого едва ли не впервые в истории человечества судьба войны в центре Европы оказалась не в руках стратегов и мыслителей, а непосредственно солдата на поле боя.

По его словам, этот солдат уже не заложник политических амбиций, а стал участником масштабного полумаркетингового процесса. В нем, как отмечает посол, вместо оценки силы и способности победить пытаются заключать соглашения, «которые были актуальны вчера, чтобы не думать о завтра».

Залужный отмечает, что именно солдат является той движущей силой, которая способна остановить все. Он добавляет, что подобное уже происходило в истории.

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Разрушение старого мирового строя

Дипломат отмечает, что сегодня недостаточно просто говорить о продолжении войны за выживание против России.

«Я бы сказал так: это наша война за свою свободу с теми, кто хочет забрать у нас ее силой, и теми, кто хочет ее выгодно продать. При таком сценарии, наверное, это уже будет не только Россия и не только против Украины, несмотря на то, что пока погибают только украинцы. Именно во время этой войны, в отличие от других войн после 1945 года, была нарушена глобальная стабильность. Кто-то еще сегодня считает, что если его не бомбят роботы, то мировой порядок не разрушается. Таких много и среди умных людей. К сожалению», — говорится в колонке.

По мнению Залужного, война в Украине стала первопричиной глобальной нестабильности, которая открыла путь к конфликту на Ближнем Востоке и может спровоцировать новые войны. В то же время, по его словам, уникальность нынешней ситуации заключается и в том, что на фоне боевых действий уже меняются правительства и политические подходы в странах, еще недавно прилагавших значительные усилия, в частности жертвуя собственными гражданами, ради демократических преобразований.

«Еще интереснее смотреть на географию этих стран. Именно она подтверждает, что правила, по которым выстраивалась эта демократия и открывала двери всем желающим по лекалам холодной войны, уже не работают. Несмотря на то, в каком полушарии это происходит. Никакой авианосец как символ той войны и той эпохи от этого уже не спасет», — отметил экс-главком ВСУ.

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Залужный отметил, что разрушение старого мирового строя продолжается и все сильнее влияет на глобальные экономические и процессы и процессы по безопасности.

По его словам, нежелание анализировать эти изменения не отменяет их последствия. Они становятся все более заметными как через ослабление системы, сложившейся во время «холодной войны», так и через изменения цен на топливо в стране, которая долгое время была одним из символов демократии и нефтяной экономики (вероятно, намек на США). Дипломат отметил, что ранее эти явления могли восприниматься как взаимосвязанные и долговременные.

«Но запущенные российскими военными ракеты и дроны, собранные в основном из деталей вне России, которые беспрепятственно падают на территории НАТО, несмотря на нежелание это видеть вчера, уже сегодня побуждают других лидеров искать виновных среди воюющих и искать самое дешевое топливо. Ведь именно из-за демократии времен холодной войны одна демократия отказала другой в ее желании на эту цену влиять», — говорится в публикации.

Залужный отмечает, что генералы, служившие в середине 1980-х годов, вряд ли бы поверили в такое развитие событий. В то же время, они также не верили бы в способность Украины вести борьбу за собственную жизнь и победить.

Лишение ветеранов права влиять на будущее

Посол в Британии также обратил внимание на тот факт, что отношение к победе в Украине с течением времени официально менялось.

«Сначала был справедливый мир, потом справедливый и длительный, наконец достойный. Но это не разрешает нашу с вами проблему. Проблема войны и мира. Ибо если мир ветеранам таким, как мы с вами, не совсем по душе из-за ощущения справедливости и возможности влиять на мирную жизнь, то, к сожалению, война принимает нас именно такими, какими мы привыкли быть. А мы привыкли отдавать самое дорогое, что у нас есть — жизнь ради других», — написал Залужный.

По его словам, проблема состоит в том, что со временем люди, осознавшие, что кто-то отдал за них жизнь, быстро об этом забывают. Они могут приветствовать ветеранов или уступать им место в транспорте, однако в то же время не считают, что ветераны имеют право участвовать в формировании мирной жизни и влиять на нее, чтобы не допустить новой войны.

«Наше право, по их мнению, остается там, где угасает инерция пули, предназначенной именно для нас», — высказался бывший главком ВСУ.

Залужный считает, что именно этим можно объяснить отсутствие мира в Украине уже 12 лет, несмотря на то, что война происходит в центре Европы. По его словам, те, кто отдал за мир свою жизнь или являлся непосредственным свидетелем событий, впоследствии остаются только в истории. В то же время люди, ответственные за мир, не советуются с теми, кто на собственном опыте знает его реальную цену.

Посол также говорит о разрушении старых правил и международного права. По его мнению, об этом свидетельствуют новые могилы с государственными флагами и ветераны, продолжающие искать правду и справедливость. Многие находят их уже среди тех самых флагов государства, которое защищал, но которому, как отмечает Залужный, стал ненужным из-за того, что пуля не попала в него там, где должна была.

Уникальность войны в Украине и конец старого мирового строя

Залужный отмечает, что война продолжается и называет ее уникальной.

«Ибо это первая война в этом веке, которая начиналась как война за свободу, а переросла в войну за право жить. Войну на выживание на этом этапе», — объяснил он.

По словам экс-главкома, после Второй мировой войны произошло множество других вооруженных конфликтов, которые приводили к тяжелым последствиям. Их причинами и целями, в частности, становились борьба за нефть, ресурсы, логистику и влияние. В то же время, Залужный подчеркивает, что нынешняя война отличается посягательством на свободу, за которую Украина боролась на протяжении веков. Именно за эту свободу, отмечает он, боролись и гибли предыдущие поколения, стараясь не допустить ее потери.

«По моему мнению, больше всего удивилась сама ООН — как институт, призванный оберегать свободу. Организация, которая не только до сих пор защищает права ежедневно убивающей страны-агрессора, но и, как оказалось, организация, что именно эту свободу и независимость не способна защитить», — говорится в колонке дипломата.

Он напомнил, что ООН являлась составляющей старого мирового строя, в рамках которого защита свободы декларировалась, однако параллельно предполагалась возможность влияния на нее. По словам Залужного, такое влияние не всегда осуществлялось силой, а его пределы определялись разрешенными для отдельных государств зонами влияния. Посол акцентировал, что в конце концов Украина была вынуждена нарушать эти правила.

«Украина, вопреки всему, особенно международному праву и желанию современных политиков, стала силой менять правила, потому что другого выхода не было. Ибо желание иметь свою свободу и выбирать свое будущее стоило дороже нашей жизни. К сожалению, та же самая инерция пули, знакомая нам с вами, оказалась безжалостной. Все больше и больше знамен становится на наших с вами кладбищах…» — написал бывший главком.

Залужный ставит вопрос о том, осознавали ли политики, что после аннексии Крыма в 2014 году международно-правовая система, сформированная после Второй мировой войны, фактически перестала выполнять роль предохранителя. По его мнению, это касается, в частности, уставов ООН, Хельсинкских соглашений, Венской конвенции о праве международных договоров, Будапештского меморандума и связанного с ним договора о нераспространении ядерного оружия.

Противостояние авторитаризма и деградирующих демократий

Залужный предполагает, что нынешние процессы могут являться следствием масштабных изменений в обществах, среди элит и в стратегических подходах после завершения холодной войны в 1991 году. По его словам, окончательную оценку этим событиям даст история.

«Очевидно одно — после того, как последние солдаты большой войны ушли в историю, к своим побратимам и флагам, политики, не понимая цены жизни, сделали свое дело. Ведь именно нереагирование и отсутствие анализа и разработки новых стратегий в новых условиях и мировых обстоятельствах привели к тому, что агрессор посягнул на нашу свободу, и этого никто не предотвратил», — говорится в материале.

Посол считает, что впоследствии вакуум политической воли и силы, на фоне которого звучали заявления о беспокойстве, привел к войне и массовым преступлениям в центре Европы. По его словам, выживание стало реальностью для одних, тогда как для других реакцией оставались соболезнования и претензии.

«Впоследствии, когда Украина в одиночку била вторую армию мира, все та же неспособность мирового порядка прекратить войну в центре Европы привела к неотвратимому — противостоянию мирового авторитаризма против уже деградирующих демократий Запада. Сначала через поддержку войны в Украине, а впоследствии — и установление своих правил в других регионах. Эти правила вы сегодня видите на ценниках АЗС, которых скоро мы можем вообще не иметь, потому что их уничтожает Россия ракетами и „Шахедами“ с деталями, изготовленными за ее пределами», — отметил Залужный.

Дипломат также акцентировал, что описанные им процессы продолжают развиваться независимо от того, какая цена человеческой жизни. Он отметил, что если старый мировой строй больше не функционирует, то проблемы возникают и с международным правом, которое должно быть основой, в частности, переговорного процесса.

По словам Залужного, в отсутствие действенного международного права какие-либо договоренности могут стать лишь временным решением.

«Это только прелюдия к следующей войне, начало которой только вопрос времени», — отметил он.

В урегулировании войны не может быть никакой бизнес-логики

Посол в Британии подчеркнул, что Украина не должна рассматривать свою свободу как предмет для торгов. По его словам, завершение одной войны само по себе не гарантирует продолжительного мира, ведь условия ее завершения могут определить начало следующего конфликта. В то же время продолжительность этого периода будет зависеть от переживших войну.

«Мы не торгуем своей свободой. И никакие дипломатические или бизнес-возможности здесь ни при чем. Ибо завершение одной войны — это условия начала следующей. И именно этот промежуток времени будет зависеть от тех, кого инерция пули пощадила. Ведь именно они будут всегда напоминать о цене, которую стоит этот мир», — говорится в колонке.

Залужный считает, что сегодня мир наблюдает ситуацию, когда люди, которые должны помнить о цене жизни и прилагать усилия для ее сохранения, продолжают работать в условиях глобальной нестабильности. По мнению экс-главкома, одним из главных факторов этого хаоса является война в Украине, которую он рассматривает как противостояние демократии и тоталитаризма.

По словам Залужного, в таком случае победа Украины будет означать и победу демократии. В то же время, он отметил, что для части людей это означает необходимость не только помогать Украине выстоять, но и непосредственно противостоять агрессии. Дипломат считает, что одним из первых шагов должен быть отказ от восприятия противника как бизнес-партнера.

«В этой войне арсенал демократии почти исчерпан. Едва ли не впервые в истории одна большая страна потеряла инструменты влияния на тех, кто не только убивает, но и разрушает мировой порядок. А соглашение с дьяволом просто невозможно. Он понимает только силу. И эта сила — мы. Те, кто знает сколько стоит самое дорогое. Это даже не жизнь. Это свобода, которая стоит того, чтобы за нее сражаться и побеждать», — акцентировал посол.

Он также указал на технологический аспект войны. По мнению Залужного, именно этот конфликт ускорил развитие технологий, которые усиливают возможности непосредственно воюющих и одновременно могут ослаблять позиции тех, кто только выражает соболезнования.

«И тогда мы с вами, наверное, будем последними испытывающими чувства ветеранами. Чувство долга, чувство любви и, наконец, справедливости», — считает бывший главкой ВСУ.

По его словам, будущий ветеран может оказаться в ситуации, когда человеческие качества уступят место технологиям. Залужный предостерег, что превращение воина в машину будет означать потерю человеческой памяти о погибших ради других.

«Мы не должны быть последними, хотя ветеран войны — это тоже плохо. Но проиграть войну самим себе это еще и потерять цивилизацию. Обменяв ее, например, на редкоземельные материалы для роботов-убийц. Раз и навсегда», — резюмировал посол.

Напомним, в предыдущей своей сентябрьской колонке Залужный выразил мнение, что война могла завершиться гораздо раньше и с меньшими потерями, если бы западные страны из-за страха перед эскалацией не избегали решительных действий. По его словам, из-за трусости и нежелания «трогать зверя» была разрушена предыдущая система международной безопасности.

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