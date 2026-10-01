Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН

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Руководство России не демонстрирует признаков готовности к миру и продолжает курс на эскалацию, веря в свою военную победу в Украине. Москва рассчитывает на истощение Киева зимой и давит на его западных партнеров путем гибридных угроз.

Об этом говорится в статье BBC под авторством редактора отдела России Стива Розенберга.

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По оценке Розенберга, нет признаков того, что президент России Владимир Путин намерен отказываться от полномасштабной войны против Украины. Это происходит несмотря на значительные потери российской армии на фронте и последствия войны для экономики РФ.

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Заявления и выступления главы Кремля свидетельствуют о его дальнейшей уверенности в том, что Москва способна достичь военной победы.

Давление России на Украину и Европу

По сообщениям российских медиа, Кремль рассчитывает усилить давление на Украину благодаря дефициту ракет для ПВО и ожидаемому увеличению интенсивности российских ударов зимой. Украинская сторона уже сообщала о сложностях с уничтожением российских баллистических ракет, а также новых реактивных дронов, регулярно атакующих ее территорию.

В то же время, российское давление не ограничивается непосредственно Украиной. В Кремле открыто стремятся добиться сокращения военной и финансовой помощи Киеву от европейских государств. Москва называет эту поддержку одной из причин затягивания войны или, в российской интерпретации, препятствием для достижения победы.

Западные чиновники считают, что для реализации этой цели Россия посылает европейским странам все более выразительные сигналы. Они обвиняют Москву в ведении гибридной кампании против государств Европы, масштабы которой, по словам чиновников, растут. Речь идет, в частности, о кибератаках, диверсиях и случаях нарушения российскими дронами воздушного пространства европейских стран.

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Отдельный случай зафиксировали в Германии: вблизи украинских грузовых самолетов в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывным устройством.

Таким образом, речь идет о скрытой кампании в так называемой серой зоне — пространстве между миром и войной.

На этой неделе Розенберг спросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, признает ли тот, что его страна ведет гибридную войну против европейских государств.

«Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем беспилотники и ракеты, которыми Великобритания и континентальная Европа снабжают Украину и которые используются для атак на нас? Если вы признаете, что ваше оружие используется для нанесения ударов по нам, а мы его уничтожаем, называйте это как хотите. Но я не сомневаюсь, что это война, которую Европа ведет против нас. Мы давно об этом говорим», — ответил Лавров.

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По словам автора статьи, именно такой в течение определенного времени остается официальная позиция Москвы: Россия представляет войну в Украине как якобы европейскую войну против нее. В то же время, такая версия событий игнорирует тот факт, что именно Кремль в 2022 году начал полномасштабное вторжение в Украину, а российские войска продолжают вести боевые действия на ее территории.

По мнению Розенберга, важным остается вопрос, как далеко Москва готова зайти, чтобы добиться прекращения европейской поддержки Украины.

Начнет ли Россия войну с государством-членом НАТО в Европе

В то же время, отмечается в статье, нет очевидных признаков того, что Россия напрямую готовится к военному конфликту с государством-членом НАТО в Европе. Розенберг обращает внимание, что после более чем четырех с половиной лет войны российская армия до сих пор не смогла оккупировать весь восточный регион Донбасса в Украине, непосредственно граничащий с РФ.

Таким образом, непосредственное противостояние с Европой может не входить в планы Кремля. В то же время устрашение европейских государств с целью сокращения их поддержки Киева может быть одной из задач Москвы. Об этом свидетельствуют заявления российских представителей.

«Если они продолжат эту войну, европейскую войну при американской помощи против России на территории Украины, рано или поздно мы ощутим потребность в эскалации. По моим сценариям первая серия ударов будет обычной. Но если Европа не сдастся, к сожалению, нам придется перейти к ядерному оружию. От некоторых европейских стран мало что останется», — предупредил известный стратег по внешней политике, почетный председатель Совета по внешней и оборонной политике России Сергей Караганов.

Розенберг предположил, что в случае применения Россией ядерного оружия Европа ответит, вследствие чего от страны-агрессора ничего не останется.

«Нет, Европа не ответит. Что, Великобритания будет атаковать Россию ядерным оружием? Надеюсь, вы не столь безумны. Я уверен, что американцы не столь безумны», — прокомментировал Караганов.

Журналист также спросил эксперта, соглашается ли тот с утверждением, что последние четыре с половиной года стали для России катастрофическими из-за значительных потерь, а также ухудшения ситуации с безопасностью и в экономике.

«Мы потеряли много людей, да. И я критикую свое правительство за то, что оно было недостаточно жестким. Но теперь мы становимся достаточно жесткими в Украине. Мы ликвидируем Украину как жизнеспособное государство», — ответил Караганов.

Завершения войны в Украине в ближайшее время не будет

Если «ликвидация Украины как жизнеспособное государство» действительно является целью Москвы, то, как отмечает автор статьи, трудно ожидать завершения войны в ближайшее время.

В то же время российские власти продолжают заявлять о якобы двойных стандартах Запада. В ходе недавнего выступления на Генеральной ассамблее ООН Лавров обвинил западные государства в применении «грубой силы» по всему миру.

«То, что они сделали в Венесуэле, это была мягкая сила или грубая сила?» — спросил у Розенберга на этой неделе Лавров. Он имел в виду американскую военную операцию в Каракасе по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе.

«То, что [США] бомбили и уничтожили руководство Ирана вместе с их семьями, в частности детьми, — разве это не грубая сила?» — добавил глава МИД России.

В ответ журналист обратил внимание на то, что РФ сама каждый день применяет грубую силу в Украине.

«Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, используемой поддерживаемым Западом нацистским режимом для ведения войны против Российской Федерации, тогда мы прибегаем к грубой силе, чтобы устранить эту прямую угрозу для нас», — сказал Лавров.

По словам Розенберга, это не только очередной элемент официального российского нарратива, в рамках которого Украину изображают как неонацистское государство, создавая таким образом оправдание для российских действий. В то же время признание Москвой применения «грубой силы» в Украине является еще одним свидетельством того, что Россия сейчас не демонстрирует намерения прекращать боевые действия.

К слову, экс-командир польского спецподразделения «ГРОМ» Роман Полко считает, что Путин уже не может остановить войну против Украины, поскольку из-за огромных человеческих и экономических потерь России боится ответственности перед собственным обществом и спасает собственную жизнь. Генерал также отметил, что недавние удары РФ вблизи границы с Польшей направлены на усложнение западной логистики, проверку реакции НАТО и психологическую войну. Кремль использует это для эскалации и оправдания новой волны мобилизации, пытаясь убедить россиян, что они воюют против всего Альянса.

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