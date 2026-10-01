Критический вес и риск для сердца: разведка Сеула оценила состояние Ким Чен Ина

Ким Чен Ин / © Associated Press

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весит более 140 кг и, по оценке южнокорейской разведки, имеет «крайнюю степень ожирения». В то же время у него якобы не наблюдается явных проблем с физической активностью.

Об этом заявил депутат Южной Кореи Юн Кун Ен, ссылаясь на последнюю оценку разведывательной службы Сеула, пишет AFP.

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"Состояние здоровья Ким Чен Ина классифицируется как крайняя степень ожирения, его вес превышает 140 килограммов", - сказал политик.

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По его словам, из-за веса Ким Чен Ын находится в группе повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время разведка не зафиксировала признаков, что у него проблемы с передвижением или физическими нагрузками, в частности во время подъема по лестнице.

Юн также заявил, что, по имеющейся у Сеула информации, медицинская команда северокорейского лидера внимательно следит за его состоянием.

Состояние здоровья Ким Чен Ина давно привлекает внимание

Слухи о здоровье руководителя КНДР особенно усилились в 2020 году, когда он пропустил торжества по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена и примерно на 20 дней исчез из публичного пространства.

Тогда появлялись разные предположения о возможном заболевании или операции, однако достоверного подтверждения им не было.

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Отец Ким Чен Ина - Ким Чен Ир - и его дед Ким Ир Сен также имели проблемы с лишним весом и много курили. Оба скончались от сердечных приступов.

Любимые деликатесы Ким Чен Ина

О пищевых привычках лидера КНДР ранее рассказывал Пол Смарт, шеф-повар гостиницы Metropole в Ханое, работавший с личными поварами Ким Чен Ина во время саммита КНДР и США в 2019 году.

По его словам, северокорейский лидер любит дорогие и изысканные продукты.

«Ему нравится икра, лобстер, действительно изысканная еда. Фуа-гра – он очень любит баловать себя», – рассказывал Смарт.

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На этом фоне ситуация в Северной Корее остается сложной: страна находится под многочисленными международными санкциями, а ООН неоднократно называла недостаток продовольствия одной из ключевых гуманитарных проблем КНДР.

КНДР углубляет военное сотрудничество с Россией

Ким Чен Ын недавно заявил, что Северная Корея и дальше будет углублять отношения с Россией и продолжит поддерживать Москву на фоне войны против Украины.

По данным BBC, КНДР может снова увеличить военное присутствие на стороне России. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Москва может развернуть до 50 тысяч северокорейских военнослужащих.

Украинская разведка также сообщала о новом контингенте КНДР численностью около 8,5 тысяч человек в России. В него, по данным ГУР, входят инженерные подразделения, саперы и операторы беспилотников.

Основная часть этих сил находится в Курской области. В ГУР отмечали, что северокорейских операторов дронов могут привлекать к разведке и ударам по целям в Украине.

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