Миранда Керр в эффектном платье с бантом и разрезом сияла на показе Dior

Миранда Керр / © Getty Images

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43-летняя австралийская модель, бывший «ангел» Victoria’s Secret и бизнесвумен — Миранда Керр — появилась на презентации женской коллекции сезона весна-лето 2027, которую представил креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон.

Миранда Керр / © Getty Images

Для выхода она выбрала эффектное нежно-голубое платье Dior. Наряд с глубоким V-образным декольте подчеркивал фигуру Керр, а главной деталью стал крупный объемный бант сбоку. Драпировка на талии добавила образу женственности и подчеркнула силуэт. Завершили образ золотистые босоножки с декором в виде цветов, а также маленькая блестящая сумка.

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Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Миранда позировала фотографам перед началом показа, демонстрируя наряд со всех сторон. Ее появление стало частью звездного первого ряда Dior — среди гостей также были Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Розалия и другие знаменитости.

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Миранда Керр / © Instagram Миранды Керр

Показ прошел в саду Тюильри, где Джонатан Андерсон представил коллекцию, в которой сочетал узнаваемые коды Dior с более легкими силуэтами, прозрачными тканями, драпировками и современными интерпретациями архивных элементов Модного дома.

Также среди гостей показала была замечена и 18-летняя дочь Миллы Йовович. Эвер выбрала лаконичный образ и отказалась от заметного макияжа, сделав ставку на естественную красоту.

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