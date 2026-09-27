Выиграть любой ценой: как Россия готовит атаки на страны НАТО для остановки помощи Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Бывший генеральный директор Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк предупредил западные правительства о подготовке Москвой решающего этапа войны. Российский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность кардинальной эскалации боевых действий в течение следующих шести месяцев, чтобы одержать окончательную победу любой ценой.

О намерениях Кремля привлечь дополнительные резервы и запугать европейских партнеров Украины пишет The Express.

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Устрашение и гибридные атаки

Для достижения своих целей российское командование планирует мобилизовать от трехсот до четырехсот тысяч новых солдат и активно привлекать войска КНДР. Это будет сопровождаться масштабной кампанией давления, чтобы заставить Запад стоять в стороне и отказаться от дальнейшей военной помощи.

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«Частью этой стратегии будет попытка напугать Европу, пока Россия будет подавлять Украину своей огромной армией», — отмечает профессор Майкл Кларк.

Американская разведка уже предупредила союзников о высокой вероятности российских диверсий непосредственно на территории Североатлантического альянса. Спецслужбы не исключают запусков беспилотников «Гербера» с коммерческих судов в Средиземном море для поражения инфраструктуры в Испании, Франции или Италии.

«Европейские чиновники отмечают активизацию саботажа, кибератак и других гибридных операций, направленных на уменьшение поддержки Киева», — говорится в публикации.

Угроза военных кризисов

В то же время Кремль продолжает усиливать массированный ракетный террор против украинского гражданского населения. По замыслу Москвы, Дональд Трамп намеренно будет избегать прямого вмешательства в ситуацию для остановки этой жестокой военной эскалации.

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«Третьей мировой войны не будет, но вооруженные столкновения в окрестностях НАТО становятся все более вероятными, поскольку Москва стремится испытать решительность альянса», — подытожил британский эксперт.

Россия готовит новые гибридные удары по Европе — последние новости

Россия все более активно использует гибридные методы давления на страны НАТО, сочетая диверсии, кибератаки и провокации. Накануне стало известно о новом плане Кремля, предусматривающем атаки беспилотниками по Испании, Франции и Италии. По оценкам европейских специалистов, таким способом Москва пытается посеять разногласия между союзниками и ослабить поддержку Украины.

В то же время меняется и география потенциальных операций РФ. Западные разведки предупредили о новой угрозе со стороны гражданских и «теневых» судов в Средиземном море: их могут использовать в качестве площадок для запуска дронов. Среди возможных целей также называют критическую инфраструктуру и подводные коммуникации.

Отдельная обеспокоенность вызывает риск человеческих жертв, которые могут превратить гибридные операции в серьезный кризис между Россией и НАТО. Дипломаты и эксперты готовятся к такому сценарию, обсуждая, каким должен быть ответ Альянса, если в результате российской атаки погибнут граждане стран ЕС или НАТО.

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