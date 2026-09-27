В белой рубашке и кожаных брюках: Мила Нитич на бранче, посвященном бестселлеру "Верити" и его экранизации

Мила Нитич

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Мила Нитич приняла участие в Viva! Brunch VERITY, которое прошло в столичном ресторане «Думки на смак». Мероприятие было посвящено психологическому триллеру Коллин Гувер «Верити» и его будущей экранизации. Мила выступила в роли модератора ивента.

Мила Нитич

Для бранча артистка выбрала стильный черно-белый лук. На ней была белая рубашка с объемными рукавами и длинными манжетами. Несколько верхних пуговиц Мила оставила расстегнутыми, продемонстрировав черный кружевной кроп-топ.

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Мила Нитич

Звезда сочетала рубашку с черными кожаными брюками клеш и черными туфлями. Аутфит Нитич дополнила серьгами с камнями и массивным кольцом. У нее была аккуратная прическа, нежный макияж и темный маникюр.

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Мила Нитич и Анна Луценко

Главными спикерами бранча стали представительница B&H Film Distribution Марьяна Иванчихина и киноблогер Марина Шульц, а вдохновительницей встречи выступила Анна Луценко. Вместе они обсудили экранизацию книжного сюжета, важные для сохранения детали первоисточника и причины, по которым запутанный сюжет «Верити» заинтересовал кинематографистов.

Марина Шульц, Марьяна Иванчихина, Мила Нитич и Анна Луценко

Марьяна Иванчихина, Мила Нитич и Марина Шульц

Особое внимание было уделено будущему фильму от Sony Pictures, который выходит в украинский прокат 1 октября. Гости узнали больше о создании картины и увидели эксклюзивные материалы по экранизации.

Марьяна Иванчихина и Мила Нитич

В ходе дискуссии был затронут и традиционный для читателей вопрос: соответствуют ли актеры, выбранные на главные роли (Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт), образам, которые каждый представлял себе во время чтения. Участники также спорили, кому из персонажей можно сочувствовать, кто говорит правду и кого на самом деле следует считать главным злодеем этой истории.

Участники бранча

Участники бранча

Еще больше сомнений вызвал дополнительный раздел, который Коллин Гувер опубликовала через несколько лет после выхода романа. Он заставляет по-новому взглянуть на уже знакомые события и вновь усомниться в мотивах героев.

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Участники бранча

«Верити» — это история о писательнице Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон), которая получает предложение завершить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй). Поселившись в доме ее семьи, Лоуэн находит рукопись с жуткими признаниями, после чего грань между правдой, вымыслом и опасной одержимостью постепенно стирается.

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