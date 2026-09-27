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- Шоу-бизнес
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В белой рубашке и кожаных брюках: Мила Нитич на бранче, посвященном бестселлеру "Верити" и его экранизации
На мероприятии обсуждали один из самых нашумевших романов Коллин Гувер и будущий фильм по его мотивам.
Мила Нитич приняла участие в Viva! Brunch VERITY, которое прошло в столичном ресторане «Думки на смак». Мероприятие было посвящено психологическому триллеру Коллин Гувер «Верити» и его будущей экранизации. Мила выступила в роли модератора ивента.
Для бранча артистка выбрала стильный черно-белый лук. На ней была белая рубашка с объемными рукавами и длинными манжетами. Несколько верхних пуговиц Мила оставила расстегнутыми, продемонстрировав черный кружевной кроп-топ.
Звезда сочетала рубашку с черными кожаными брюками клеш и черными туфлями. Аутфит Нитич дополнила серьгами с камнями и массивным кольцом. У нее была аккуратная прическа, нежный макияж и темный маникюр.
Главными спикерами бранча стали представительница B&H Film Distribution Марьяна Иванчихина и киноблогер Марина Шульц, а вдохновительницей встречи выступила Анна Луценко. Вместе они обсудили экранизацию книжного сюжета, важные для сохранения детали первоисточника и причины, по которым запутанный сюжет «Верити» заинтересовал кинематографистов.
Особое внимание было уделено будущему фильму от Sony Pictures, который выходит в украинский прокат 1 октября. Гости узнали больше о создании картины и увидели эксклюзивные материалы по экранизации.
В ходе дискуссии был затронут и традиционный для читателей вопрос: соответствуют ли актеры, выбранные на главные роли (Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт), образам, которые каждый представлял себе во время чтения. Участники также спорили, кому из персонажей можно сочувствовать, кто говорит правду и кого на самом деле следует считать главным злодеем этой истории.
Еще больше сомнений вызвал дополнительный раздел, который Коллин Гувер опубликовала через несколько лет после выхода романа. Он заставляет по-новому взглянуть на уже знакомые события и вновь усомниться в мотивах героев.
«Верити» — это история о писательнице Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон), которая получает предложение завершить серию романов известной писательницы Верити Кроуфорд (Энн Хэтэуэй). Поселившись в доме ее семьи, Лоуэн находит рукопись с жуткими признаниями, после чего грань между правдой, вымыслом и опасной одержимостью постепенно стирается.