У білій сорочці і шкіряних штанях: Міла Нітіч на бранчі, присвяченому бестселеру "Веріті" і його екранізації

Міла Нітіч

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Міла Нітіч взяла участь у Viva! Brunch VERITY, який відбувся у столичному ресторані «Думки на смак». Захід був присвячений психологічному трилеру Коллін Гувер «Веріті» та його майбутній екранізації. Міла модерувала івент.

Міла Нітіч

Для бранчу артистка обрала стильний чорно-білий лук. На ній була біла сорочка з об’ємними рукавами і довгими манжетами. Кілька верхніх ґудзиків Міла залишила розстебнутими, продемонструвавши чорний мереживний кроптоп.

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Міла Нітіч

Сорочку зірка поєднала з чорними шкіряними штанями кльош і чорними туфлями. Аутфіт Нітіч доповнила сережками з камінням і масивним перстнем. У неї було акуратне укладання, ніжний макіяж і темний манікюр.

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Міла Нітіч і Анна Луценко

Головними спікерками бранчу стали представниця B&H Film Distribution Мар’яна Іванчихіна і кіноблогерка Марина Шульц, а натхненницею зустрічі була Анна Луценко. Разом вони обговорили перенесення книжкової історії на великий екран, важливі для збереження деталі першоджерела та причини, через які заплутаний сюжет «Веріті» зацікавив кінематографістів.

Марина Шульц, Мар’яна Іванчихіна, Міла Нітіч і Анна Луценко

Мар’яна Іванчихіна, Міла Нітіч і Марина Шульц

Особливу увагу приділили майбутньому фільму від Sony Pictures, який виходить в український прокат 1 жовтня. Гості дізналися більше про створення стрічки й побачили ексклюзивні матеріали з екранізації.

Мар’яна Іванчихіна і Міла Нітіч

Дискусія торкнулася й традиційного для читачів питання: чи збіглися актори, обрані на головні ролі (Енн Гетевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнетт), з образами, які кожен уявляв під час читання. Учасники також сперечалися, кому з персонажів можна співчувати, хто говорить правду і кого насправді варто вважати головним злом цієї історії.

Учасники бранчу

Учасники бранчу

Ще більше сумнівів викликав додатковий розділ, який Коллін Гувер опублікувала через кілька років після виходу роману. Він змушує інакше поглянути на вже знайомі події та знову поставити під сумнів мотиви героїв.

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Учасники бранчу

«Веріті» — це історія про письменницю Ловен Ешлі (Дакота Джонсон), яка отримує пропозицію завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд (Енн Гетевей). Оселившись у будинку її родини, Ловен знаходить рукопис із моторошними зізнаннями, після чого межа між правдою, вигадкою та небезпечною одержимістю поступово стирається.

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