Виграти за будь-яку ціну: як Росія готує атаки на країни НАТО для зупинки допомоги Україні

Кремлівський диктатор Владімір Путін / © ТСН

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Колишній генеральний директор Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк попередив західні уряди про підготовку Москвою вирішального етапу війни. Російський диктатор Владімір Путін розглядає можливість кардинальної ескалації бойових дій впродовж наступних шести місяців, щоб здобути остаточну перемогу за будь-яку ціну.

Про наміри Кремля залучити додаткові резерви та залякати європейських партнерів України пише The Express.

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Залякування та гібридні атаки

Задля досягнення своїх цілей російське командування планує мобілізувати від трьохсот до чотирьохсот тисяч нових солдатів та активно залучати війська КНДР. Це супроводжуватиметься масштабною кампанією тиску, щоб змусити Захід стояти осторонь і відмовитися від подальшої військової допомоги.

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«Частиною цієї стратегії буде спроба налякати Європу, поки Росія придушуватиме Україну своєю величезною армією», — зазначає професор Майкл Кларк.

Американська розвідка вже попередила союзників про високу ймовірність російських диверсій безпосередньо на території країн Північноатлантичного альянсу. Спецслужби не виключають запусків безпілотників «Гербера» із комерційних суден у Середземному морі для ураження інфраструктури в Іспанії, Франції чи Італії.

«Європейські чиновники відзначають активізацію саботажу, кібератак та інших гібридних операцій, спрямованих на зменшення підтримки Києва», — йдеться у публікації.

Загроза військових криз

Водночас Кремль продовжує посилювати масований ракетний терор проти українського цивільного населення. За задумом Москви, Дональд Трамп свідомо уникатиме прямого втручання в ситуацію для зупинки цієї жорстокої військової ескалації.

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«Третьої світової війни не буде, але збройні зіткнення на околицях НАТО стають дедалі ймовірнішими, оскільки Москва прагне випробувати рішучість альянсу», — підсумував британський експерт.

Росія готує нові гібридні удари по Європі — останні новини

Росія дедалі активніше використовує гібридні методи тиску на країни НАТО, поєднуючи диверсії, кібератаки та провокації. Напередодні розповіли про новий план Кремля, який може передбачати атаки безпілотниками по Іспанії, Франції та Італії. За оцінками європейських фахівців, таким способом Москва намагається посіяти розбіжності між союзниками та послабити підтримку України.

Водночас змінюється і географія потенційних операцій РФ. Західні розвідки попередили про нову загрозу з боку цивільних і «тіньових» суден у Середземному морі: їх можуть використовувати як майданчики для запуску дронів. Серед можливих цілей називають також критичну інфраструктуру та підводні комунікації.

Окреме занепокоєння викликає ризик людських жертв, які можуть перетворити гібридні операції на серйозну кризу між Росією та НАТО. Дипломати й експерти готуються до такого сценарію, обговорюючи, якою має бути відповідь Альянсу, якщо внаслідок російської атаки загинуть громадяни країн ЄС або НАТО.

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