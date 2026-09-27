«Ризик війни вищий, ніж будь-коли»: Британія попередила про загрозу з боку Росії

Британія попередила про загрозу війни / © Associated Press

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Велика Британія опинилася перед найвищою за кілька десятиліть загрозою втягування у військовий конфлікт, а ключовою небезпекою для безпеки країни залишається Кремль. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, коли йому довелося пояснювати рекордне з часів «холодної війни» нарощування оборонних витрат.

Про це пише Metro.

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Британія постала перед найбільшим воєнним ризиком за весь час

Очільник оборонного відомства наголосив напередодні партійного з’їзду лейбористів у Ліверпулі пояснив, що Путін має загарбницькі апетити та постійно випробовує на міцність оборонні рубежі Сполученого Королівства й Північноатлантичного альянсу.

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«Поза будь-яким сумнівом, найбільшою загрозою для Британії є Росія та президент Путін. На нашому континенті триває війна. Ми маємо справу з російським президентом, який плекає імперські амбіції та постійно випробовує на міцність оборону Британії й НАТО, а також перевіряє стійкість наших альянсів. Тож сувора реальність полягає в тому, що ми стикаємося з вищим ризиком війни, ніж будь-коли за час мого життя», — сказав Стрітінг.

Урядовець висловив переконання, що наразі Велика Британія має достатньо ресурсів для забезпечення безпеки громадян. Водночас він застеріг щодо того, що не можна залишати оборонні витрати на сталому рівні — щороку їх необхідно підвищувати, оскільки зростає і загроза.

«Сила забезпечує стримування, а стримування значно зменшує ймовірність того, що ми опинимося в ситуації, якої прагнемо уникнути, — а саме у стані війни з Росією чи, власне, з будь-ким іншим», — наголосив міністр.

На тлі зростання викликів Стрітінг закликав населення сформувати базові домашні запаси першої потреби, зокрема питну воду та готівку. Він попросив людей зберігати пильність, але не піддаватися паніці.

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Крім усього, Вес Стрітінг відзначив трансформацію військової співпраці з Києвом. Якщо на початку повномасштабної війни Росії саме британські інструктори навчали українських бійців, то зараз сили оборони України активно діляться із західними союзниками унікальним бойовим досвідом, зокрема у сфері застосування безпілотних технологій.

Очільник Міноборони визнав, що кошти, які спрямовуються на оборонний сектор, могли б піти на підтримку шкіл, лікарень чи безпосередньо у гаманці громадян. Утім, за його словами, інвестиції у безпеку сьогодні є значно меншою ціною, ніж потенційна катастрофа у разі початку війни.

Росія сипле погрози Великій Британії

Нагадаємо, Росія знову вдалася до погроз на адресу Великої Британії через її підтримку України. У російському МЗС заявили, що вважатимуть «законною ціллю» будь-які британські військові об’єкти на території України, якщо їх використовуватимуть для ударів по РФ.

У своєму зверненні зовнішньополітичне відомство агресора переклало на Лондон усю відповідальність за можливе загострення ситуації.

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Також у МЗС РФ додали, що залишають за собою право на «дії у відповідь», посилаючись на так зване право на самооборону.

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