Сталлоне вперше зізнався у булімії і шокував наслідками вживання стероїдів: "Приймаю купу таблеток"

Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

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Популярний американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне вперше зізнався у своїй булімії і шокував наслідками вживання стероїдів.

Зірка Голлівуду славився неймовірною фізичною формою. Актор активно знімався у бойовиках, які вимагали від нього накачаного тіла. Сильвестр Сталлоне наполегливо тренувався в залі, стежив за харчуванням. Врешті, це переросло в одержимість. Артист намагався втримати ту форму, якої досягнув, що навіть на тлі цього почав страждати від булімії, про що він вперше розповів в інтерв’ю New York Times.

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«Дійшло до того, що я став хворим на булімію. Під час знімань „Роккі 3“ мій рівень жиру в організмі знизився до 2,6 відсотка, і я нічого не міг утримати в собі. Або ж я не хотів утримувати, бо став настільки одержимий ідеєю підтримувати цю форму», — пригадує актор.

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Сильвестр Сталлоне / © Associated Press

Врешті, Сильвестр Сталлоне позбувся булімії. Однак, аби підтримувати спортивну форму, він почав вживати стероїди. Хоч актор намагався обережно це робити, але зізнається, що отримав «жахливі наслідки». Навіть зараз після всіх експериментів над своїм тілом зірці Голлівуду доводиться приймати таблетки, аби триматися на ногах.

«Я нібито в формі, але, знаєте, у мене всілякі проблеми, я приймаю купу таблеток, щоб триматися на ногах, ну, знаєте, такі речі. Це дається страшною ціною», — ділиться актор.

До речі, Сильвестр Сталлоне також пригадав, коли понизив вимоги до свого тіла. Сталося це 1997 року, коли він зіграв у фільмі «Поліцейські».

Нагадаємо, нещодавно український гуморист Володимир Жогло схуднув на 65 кг за допомогою операції зі зменшення шлунка. Шоумен розкрив, як підтримує своє тіло у формі після хірургічного втручання.

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