Україна, США та РФ сядуть за стіл переговорів: Буданов розкрив деталі важливої зустрічі

Керівник Офісу президента Кирило Буданов

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Україна, США та Росія планують провести тристоронню зустріч наступного місяця. Сторони мають обговорити низку технічних питань, зокрема удари по енергетичній інфраструктурі та безпеку судноплавства.

Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у неділю, 28 вересня.

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За його словами, серед питань, які можуть обговорювати під час переговорів:

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зменшення ударів по енергетичній сфері,

безпека судноплавства,

припинення терору.

«По-перше, ми плануємо таку зустріч. По-друге, зменшення ударів по енергетичній сфері. Ну, і в принципі терор — це ж ненормально. Безпека, судноплавство і так далі. У нас багато технічних питань», — зазначив Буданов.

Мирні переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, одна із останніх заяв від Кремля про переговори звучала на днях. Російський диктатор Путін заявив, що Росія нібито мала намір повернутися до мирних переговорів з Україною після виборів, але цей процес зупинився.

В той же день стало відомо, що під час зустрічі в ООН президент США Дональд Трамп запропонував Володимиру Зеленському зустрітися з Путіним у Москві.

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