"Не чіпайте дітей": на Теремках знову протестують, почалася бійка

На Теремках вночі зрізали всі дерева в одній із частин парку / © kyivcity.gov.ua

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На столичних Теремках тривають роботи з будівництва тепломагістралі. У ніч проти 24 вересня на одній із ділянок парку комунальники зрізали всі дерева, які там залишалися.

Місцеві жителі протестують проти будівництва. Сьогодні вони намагаються прорватися на територію будівництва теплотраси, пише Новини Live.

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Люди скандують «відкривай», доки поліція охороняє ворота та паркан, встановлений навколо скверу. Мітингувальники виступають за те, щоб для теплотраси припинили вирубати дерева.

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За інформацією журналістки, правоохоронці вдарили жінку. Також чути, як жінки вигукують «Не чіпайте дітей».

Одна з жінок, яка протестує проти вирубки дерев у сквері, повідомила, що під час сутички ветерана Любомира силоміць затримали правоохоронці та вивезли у невідомому напрямку. Зв’язку з ним наразі немає.

«Я отримала в носа теж від поліцейського. Ми мирно себе поводили, ми тримались домовленостей. А оці істоти — ні, тому що ми для них — сміття. Хоча ми їм платимо зарплати», — наголосила протестувальниця.

Протести та сутички на Теремках — що відомо

Конфлікт виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2, яка має забезпечити теплопостачання для 183 житлових будинків, трьох медзакладів та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Початковий проєкт передбачав знесення 662 дерева, проте після протестів місцевих жителів КМДА скоригувала варіант, оголосивши про збереження близько 160 дерев і видалення приблизно десяти.

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21 вересня у Голосіївському районі Києва відновилися роботи з будівництва резервної теплотраси, які у серпні зупиняли через вимоги місцевих мешканців припинити знищення 600 дерев.

«Київтеплоенерго» заявило, що прокладе теплотрасу за оптимізованим планом та уникне масової вирубки місцевого парку.

Попри це у столичному мікрорайоні зібралися місцеві мешканці, які виступали проти будівництва через потенційне знищення дерев.

22 вересня протести продовжилися, в соцмережах з’явилася інформація про першу постраждалу жінку, яка отримала травму руки під час цих подій.

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Дата публікації 13:26, 27.09.26 Сутички через теплотрасу та вирубку парку на Теремках - відео

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