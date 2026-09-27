Андрій Джеджула на рідкісному фото показався з усіма своїми дітьми від трьох різних жінок

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Український шоумен Андрій Джеджула вперше за тривалий час показався одразу з трьома своїми дітьми, яких народили йому різні жінки.

Ведучий вирішив відпочити від робочих буднів, тож разом із родиною вирушив на захід України. Компанію знаменитості склали дружина та доньки з сином. Сімейство Андрія Джеджули вирушило до Буковеля. Там ведучий вже встиг сфотографуватися з дітьми. Знаменитість позував на дерев’яній гойдалці, що була прикрашена гірляндами. Разом із зіркою розмістились доньки та син. Тим часом на тлі сімейства виднівся неймовірний гірський краєвид.

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Андрій Джеджула з дітьми / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула також показав, як взагалі минає їхній відпочинок. На вечерю шоумен насмажив шашликів. Ведучий говорить, що це дало йому відчуття, ніби він перебуває вдома.

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Допис Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

До речі, шоумен не лише відпочиває, а й відвідує лікувальні процедури. Зокрема, він побував у соляній печері. Знаменитість ділиться, що це не лише лікує дихальні шляхи, а й дарує відчуття спокою.

«День починається тут! З кожним вдихом лікуєш дихальні шляхи та налаштовуєшся у спокій на весь день», — зізнається шоумен.

Допис Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Також родина насолоджувалась плаванням у басейні. Хоч надворі вже й прохолодно, але літні розваги нікуди не поділись. Тим більше басейн розташований у теплому приміщенні.

Для дітей Андрія Джеджули були свої розваги. Вони скористались літнім атракціоном та катались на надувному колі на спеціальній трасі.

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Допис Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Зазначимо, Андрій Джеджула виховує трьох дітей. Співачка Санта Дімопулос народила йому сина Даніеля. У шлюбі з блогеркою Юлією Леус на світ з’явилась донька Адель. Зараз шоумен знову одружений, але дружину приховує. Торік у подружжя народилась донька Емілія.

Нагадаємо, нещодавно музикант Гарік Кричевський розкрив, де зараз його син та донька. Артист також заінтригував можливою наявністю у нього позашлюбних дітей.

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