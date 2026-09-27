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Андрій Джеджула на рідкісному фото показався з усіма своїми дітьми від трьох різних жінок
Шоумен продемонстрував, як із родиною насолоджується відпочинком на заході України.
Український шоумен Андрій Джеджула вперше за тривалий час показався одразу з трьома своїми дітьми, яких народили йому різні жінки.
Ведучий вирішив відпочити від робочих буднів, тож разом із родиною вирушив на захід України. Компанію знаменитості склали дружина та доньки з сином. Сімейство Андрія Джеджули вирушило до Буковеля. Там ведучий вже встиг сфотографуватися з дітьми. Знаменитість позував на дерев’яній гойдалці, що була прикрашена гірляндами. Разом із зіркою розмістились доньки та син. Тим часом на тлі сімейства виднівся неймовірний гірський краєвид.
Андрій Джеджула також показав, як взагалі минає їхній відпочинок. На вечерю шоумен насмажив шашликів. Ведучий говорить, що це дало йому відчуття, ніби він перебуває вдома.
До речі, шоумен не лише відпочиває, а й відвідує лікувальні процедури. Зокрема, він побував у соляній печері. Знаменитість ділиться, що це не лише лікує дихальні шляхи, а й дарує відчуття спокою.
«День починається тут! З кожним вдихом лікуєш дихальні шляхи та налаштовуєшся у спокій на весь день», — зізнається шоумен.
Також родина насолоджувалась плаванням у басейні. Хоч надворі вже й прохолодно, але літні розваги нікуди не поділись. Тим більше басейн розташований у теплому приміщенні.
Для дітей Андрія Джеджули були свої розваги. Вони скористались літнім атракціоном та катались на надувному колі на спеціальній трасі.
Зазначимо, Андрій Джеджула виховує трьох дітей. Співачка Санта Дімопулос народила йому сина Даніеля. У шлюбі з блогеркою Юлією Леус на світ з’явилась донька Адель. Зараз шоумен знову одружений, але дружину приховує. Торік у подружжя народилась донька Емілія.
Нагадаємо, нещодавно музикант Гарік Кричевський розкрив, де зараз його син та донька. Артист також заінтригував можливою наявністю у нього позашлюбних дітей.