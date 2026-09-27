Ексдружина Віктора Розового, якій він зраджував у шлюбі, відреагувала на його нові заручини

Ольга Мерзлікіна та Віктор Розовий

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Колишня дружина українського гумориста Віктора Розового — блогерка Ольга Мерзлікіна — відреагувала на його заручини з новою дівчиною.

Так, зірка «Ліги сміху» збирається одружитися вдруге. Ольга Мерзлікіна на проєкті "Ближче до зірок" зізналась, що бачила цю новину в соцмережах. Блогерка говорить, що взагалі не стежить за життям колишнього чоловіка. Єдине, що вона може сказати про його нові заручини, так це те, що вона щаслива за нього. Також ексобраниця гумориста додала, що не тримає на Віктора Розового зла.

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«Я щаслива. Якщо йому добре, то окей. Я не лізу в то. Це його життя, я за ним не стежу. Я не тримаю на нього зла. Мені все рівно. Я просто живу своє життя», — ділиться блогерка.

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Віктор Розовий із колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною / © instagram.com/oliamerzlikina

Також Ольга Мерзлікіна зізналась, що зараз відбувається в її особистому житті. Колишня дружина Віктора Розового говорить, що поки не в стосунках. Однак у побаченнях блогерка не відмовляє. Ольга зізнається, що хоче закохатися і знайти свою людину, поруч з якою вона буде щасливою.

«Я зараз ходжу на побачення, але щось дуже важко зараз із тим всім. Вчора підписник надіслав мені квіти, це так приємно! Чоловіки, якщо захочуть, знайдуть вихід, коли немає телефону, немає нічого. Я готова довіряти і любити», — говорить блогерка.

Зазначимо, Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна були разом протягом 13 років, з яких рік — у шлюбі. Пара розлучилась навесні 2025-го. Причина — зради гумориста.

Зараз Віктор Розовий знову перебуває в стосунках. Нещодавно комік за кордоном освідчився новій обраниці.

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