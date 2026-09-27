Які куртки будуть в моді цього холодного сезону: одна з таких точно є у вашому гардеробі

Які куртки в моді восени та взимку 2026/2027 / © Freepik

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Новий холодний сезон не змушує повністю оновлювати верхній одяг. Навпаки, модні куртки осінь-зима 2026/2027 багато в чому переосмислюють знайомі моделі, які вже є у більшості жінок. У тренді шкіра, чіткі силуети, високі коміри, мілітарі-деталі, пухнасті фактури та акцентні речі з характером. Тож перш ніж купувати нову куртку на осінь, варто перевірити власну шафу. Можливо, одна з актуальних моделей уже чекає свого часу.

Шкіряна куртка — головний універсальний тренд осені

Модні шкіряні куртки 2026 року складно назвати новинкою, але цього сезону вони отримали нове прочитання. Дизайнери показують як акуратні моделі з чітким кроєм, так і об’ємні варіанти, потерту шкіру, короткі куртки та подовжені силуети.

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Особливо актуальними будуть чорний, коричневий, бордовий та винний відтінки. Для повсякденного гардеробу така куртка залишається однією з найпростіших речей для поєднання: її можна носити з джинсами, широкими брюками, трикотажними сукнями та спідницями.

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Тому якщо у вашій шафі вже є шкіряна куртка, її точно треба діставати.

Куртки з високим коміром і приталені моделі повертаються

Серед трендів курток 2026 помітне місце посідають моделі з високою горловиною та коміром-стійкою. Вони мають лаконічний вигляд, добре захищають від прохолодного вітру та можуть стати основою стриманого міського образу.

Ще одна цікава зміна сезону — повернення до більш компактного та приталеного силуету. Після тривалого панування оверсайзу дизайнери знову звертаються до коротших курток, моделей, що повторюють лінії фігури, та структурованого крою.

Такі жіночі куртки на осінь особливо добре поєднуються із джинсами із завищеною талією, прямими брюками та довгими спідницями.

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Мілітарі, пухнасті фактури та яскраві акценти

Ще один напрям сезону — куртки в стилі мілітарі. Структуровані плечі, великі ґудзики, декоративні застібки, накладні кишені та високий комір роблять звичний верхній одяг виразнішим.

Для холоднішої погоди дизайнери пропонують також пухнасті куртки та моделі зі штучним хутром. Об’ємна фактура в цьому випадку стає головною деталлю образу, тому решту речей краще залишати простішими.

А тим, хто не боїться яскравого кольору, варто звернути увагу на червоний. Він залишається одним із помітних акцентів сезону, зокрема у шкіряних куртках.

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