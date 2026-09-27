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Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином і розсекретила його зріст і вагу
Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня. Знаменитість поступово ділиться подробицями своїх пологів.
Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином.
Так, знаменитість 26 вересня вперше стала мамою. В одному із приватних пологових Києва зірка народила сина. А це ж ведуча поступово ділиться подробицями своїх пологів. Зокрема, Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим синочком.
Ведуча показала крихітні ніжки малюка. Також знаменитість поділилась світлиною, на якому синочок був зображений у дитячому боді. Щоправда, малюку ще необхідно підрости, оскільки вбрання для нього завелике.
Соломія Вітвіцька поки повністю не показує сина та приховує його обличчя. Також знаменитість тримає інтригу та не розкриває, як назвала малюка. Натомість ведуча розсекретила, що хлопчик з’явився на світ о 14:45. Син знаменитості народився з вагою в 4020 грамів та зі зростом 58 сантиметрів.
Зазначимо, Соломія Вітвіцька завчасно готувалась до появи малюка. Ведуча активно робила ремонт у новій квартирі, куди незабаром переїде. Знаменитість вже показувала дитячу кімнату, яку готувала для синочка.