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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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606
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1 хв

Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином і розсекретила його зріст і вагу

Соломія Вітвіцька вперше стала мамою 26 вересня. Знаменитість поступово ділиться подробицями своїх пологів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Соломія Вітвіцька з чоловіком

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином.

Так, знаменитість 26 вересня вперше стала мамою. В одному із приватних пологових Києва зірка народила сина. А це ж ведуча поступово ділиться подробицями своїх пологів. Зокрема, Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим синочком.

Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча показала крихітні ніжки малюка. Також знаменитість поділилась світлиною, на якому синочок був зображений у дитячому боді. Щоправда, малюку ще необхідно підрости, оскільки вбрання для нього завелике.

Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька поки повністю не показує сина та приховує його обличчя. Також знаменитість тримає інтригу та не розкриває, як назвала малюка. Натомість ведуча розсекретила, що хлопчик з’явився на світ о 14:45. Син знаменитості народився з вагою в 4020 грамів та зі зростом 58 сантиметрів.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, Соломія Вітвіцька завчасно готувалась до появи малюка. Ведуча активно робила ремонт у новій квартирі, куди незабаром переїде. Знаменитість вже показувала дитячу кімнату, яку готувала для синочка.

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