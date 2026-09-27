Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином і розсекретила його зріст і вагу

Соломія Вітвіцька з чоловіком / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим сином.

Так, знаменитість 26 вересня вперше стала мамою. В одному із приватних пологових Києва зірка народила сина. А це ж ведуча поступово ділиться подробицями своїх пологів. Зокрема, Соломія Вітвіцька показала нові фото з новонародженим синочком.

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Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча показала крихітні ніжки малюка. Також знаменитість поділилась світлиною, на якому синочок був зображений у дитячому боді. Щоправда, малюку ще необхідно підрости, оскільки вбрання для нього завелике.

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Новонароджений син Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька поки повністю не показує сина та приховує його обличчя. Також знаменитість тримає інтригу та не розкриває, як назвала малюка. Натомість ведуча розсекретила, що хлопчик з’явився на світ о 14:45. Син знаменитості народився з вагою в 4020 грамів та зі зростом 58 сантиметрів.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Зазначимо, Соломія Вітвіцька завчасно готувалась до появи малюка. Ведуча активно робила ремонт у новій квартирі, куди незабаром переїде. Знаменитість вже показувала дитячу кімнату, яку готувала для синочка.

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