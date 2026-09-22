Ремонт майже завершено: Соломія Вітвіцька на 41 тижні вагітності показала дитячу кімнату для сина

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька показала, як просувається ремонт у її новій квартирі в Києві, та вперше продемонструвала майже готову дитячу кімнату.

Ще трохи і в оселі зірки з’явиться її маленький мешканець. Вітвіцька нині перебуває на останніх днях вагітності. Поки майбутній син не поспішає народжуватися, ведуча займається облаштуванням власного житла. Квартиру вона придбала у київській новобудові. Ремонт триває вже не перший місяць. Тепер у дитячій нарешті з’явилися меблі, хоча їх поки навіть не встигли розпакувати.

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Схоже, найбільше Соломію тішить те, що після тривалого ремонту простір нарешті починає набувати завершеного вигляду.

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«Коли вже покладена підлога, вимальовується загальна картинка. І це додає оптимізму. Це дитяча», — сказала ведуча.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

На кадрах, якими поділилася ведуча, видно світлу кімнату з великими вікнами. У приміщенні вже стоять запаковані меблі, а підлога завершена. Однак остаточно облаштувати дитячу ще належить. Зокрема, Вітвіцька попросила підписників допомогти їй визначитися зі шторами.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

За перебігом вагітності Вітвіцької стежать чимало підписниць, адже ведуча відверто розповідала про цей період і навіть вела рубрику «вагітна в 46». Тож у її соцмережах сформувалося чимале ком’юніті майбутніх і нещодавно народжених мам.

Попри дощову осінню погоду, Соломія також гуляє Києвом, готує домашні смаколики та чекає на пологи. Зустріч із первістком для ведучої вже зовсім близько.

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Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька похизувалася своїм животиком і зворушила зверненням до сина.

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