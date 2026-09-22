Чоловік на Одещині підпалив жінку, бо вона відмовила йому у сексі: потерпіла шокувала заявою

На Одещині покарали чоловіка, який підпалив жінку / © pixabay.com

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В Одеській області до 11 років позбавлення волі засудили чоловіка, який облив жінку бензином та підпалив. Під час судового засідання потерпіла відмовилась свідчити проти кривдника. Крім того, жертва подала клопотання про «закриття провадження у справі у зв`язку з примиренням сторін, відсутністю будь-яких претензій до обвинуваченого та у зв`язку з відсутністю складу інкримінованого злочину».

Про це йдеться у вироку Біляївського районного суду Одеської області.

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Чоловік підпалив жінку після того, як вона відмовила йому в інтимі

Як встановило слідство та підтверджено матеріалами справи, подія сталася 3 серпня 2025 року в одному із сіл Одеської області. Обвинувачений вдома розпивав алкоголь разом із двома знайомими жінками.

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Під час застілля господар будинку запропонував гостям вступити з ним у статевий акт. Отримавши відмову, чоловік розлютився, погрожував жінкам словами: «Живими ви звідси не вийдете», а потім ударив одну з них по голові, від чого та втратила свідомість.

Свідчення подруги постраждалої / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Після цього зловмисник узяв паливний бак від бензинової мотокоси, облив горючою рідиною іншу жінку та підпалив її сірником. Жінка спалахнула заживо.

Злочин не було доведено до кінця лише завдяки подрузі потерпілої, яка прийшла до тями та швидко загасила полум’я водою з пляшок під столом. Обвинувачений також долучився до гасіння. Потерпіла дістала важкі термічні опіки ІІІ ступеня 21% поверхні тіла (щоки, шиї, грудної клітки, стегон) та опіки дихальних шляхів.

Потерпіла зробила шокувальну заяву

У судовому засіданні обвинувачений провину не визнав і відмовився давати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України, заявивши лише, що під час займання нібито перебував на вулиці, а повернувшись — лише гасив вогонь.

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Потерпіла заявила, що «нічого не пам’ятає», відмовилася від свідчень і навіть подала до суду клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з примиренням сторін та відсутністю претензій до обвинуваченого.

Однак під час перехоплених розмов (НСРД) правоохоронці зафіксували слова обвинуваченого:

«Потерпіла змінила свідчення. Згадала, як воно було. Брат їздив до потерпілої, вона написала, що сама кинула сірник» (оригінал: «Тєрпіла поменяла показанія. Вспомніла, как оно било. Брат єзділ к тєрпіле, она написала, что сама кинула спічку»).

Психологічна експертиза підтвердила, що перед судом потерпіла демонструвала орієнтовано-настановну поведінку та заздалегідь підготовлені показання. Суд відхилив прохання про пробачення, оскільки закони України суворо забороняють закривати справи за примиренням сторін при скоєнні особливо тяжких злочинів проти життя.

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Вина зловмисника була повністю доведена свідченнями подруги-очевидиці, показами лікарів приймального відділення та медиків «швидкої» (яким потерпіла одразу після події розповів про підпал), первинними заявами до поліції, протоколами обшуку з вилученням мотокоси та обпаленого одягу, а також відеозаписом із телефону.

Рішення суду

Біляївський районний суд Одеської області ухвалив:

Визнати чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство з особливою жорстокістю).

Призначити йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі .

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Зарахувати у строк покарання термін попереднього ув’язнення з розрахунку день за день (з 3 серпня 2025 року).

Стягнути із засудженого на користь держави 26 742 гривні судових витрат за проведення експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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