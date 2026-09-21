- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 940
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни знищили склади супермаркетів в одній із областей — деталі (фото)
На місцях ворожих ударів виникли пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
В Одеській області горіли продуктові склади після ворожих ударів.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих», — зазначив він.
Пожежа наразі ліквідована. Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів.
Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки сталася пожежа виробництва на території промислової зони.
А у Бучанському районі загорілася будівля станції технічного обслуговування. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.