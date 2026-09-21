На місці пожежі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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В Одеській області горіли продуктові склади після ворожих ударів.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«На Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих», — зазначив він.

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Пожежа наразі ліквідована. Робота рятувальників була ускладнена загрозами повторних повітряних ударів.

На місці атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки сталася пожежа виробництва на території промислової зони.

А у Бучанському районі загорілася будівля станції технічного обслуговування. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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