"Я думав, що помру раніше": комік розповів про те, скільки пива випивав щодня

Пиво / © Unsplash

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Австралійський комік Еш Вікс зізнався, що свого часу випивав до 12–15 пляшок пива на день — причому робив це на самоті вдома. Тепер артист уже понад 230 днів не вживає алкоголю і відверто розповідає про те, як залежність впливала на його життя та родину.

Вікс поділився своєю історією у подкасті Life Uncut, передає Daily Mail.

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За словами коміка, алкоголь тривалий час був для нього способом впоратися з труднощами, особливо після народження дітей. Він використовував випивку, щоб придушити складні думки та впоратися з відчуттям перевантаженості.

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«Я пив не заради розваги. Я випивав по 12, 15 пляшок пива на день сам удома без жодної причини», — зізнався Вікс.

Він додав, що наприкінці 2025 року постійні спроби контролювати власне вживання алкоголю стали для нього виснажливими.

«Я б подумав, що помру раніше. Були часи, коли я думав, що це все», — розповів комік.

Вікс зазначив, що його родина також відчувала наслідки його залежності. Спочатку він планував лише зробити перерву після напруженого періоду роботи та подорожей. Проте вже через місяць тверезості почав усвідомлювати, наскільки сильно алкоголь впливав на його повсякденне життя.

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«Я герой для свого сина»

Особливо емоційно Вікс говорив про свого сина Оскара. Комік зізнався, що його мучила думка про те, який приклад він подавав дитині.

«Я його чортів герой, так? І він має спостерігати, як його герой намагається прожити своє життя», — сказав він.

Після того, як Вікс почав публічно розповідати про свою тверезість, він отримав електронного листа від людини, яка виросла з батьком, що мав алкогольну залежність.

Автор листа розповів, що його батько вже помер, однак протягом багатьох років дитина почувалася «недостатньо хорошою», щоб батько заради неї відмовився від алкоголю.

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Це повідомлення настільки вразило Вікса, що він не міг говорити про нього близько двох місяців.

«Я не хочу, щоб мої діти думали, що вони були недостатньо хорошими, щоб я щось у собі змінив, аби допомогти всім», — пояснив комік.

«Мені здавалося, ніби мій найкращий друг щойно помер»

Вікс розповів, що почав пити ще у 14 років. За десятиліття алкоголь став частиною практично кожної важливої події у його житті.

«За будь-які незручності я випивав. За будь-які погані дні я випивав. За будь-яке свято я випивав. За будь-яку незначну перемогу я випивав», — пригадав він.

Через це відмова від алкоголю виявилася для нього не лише фізичним випробуванням. За словами Вікса, він фактично переживав втрату того, що довгий час сприймав як свого найближчого «друга».

«Я так сильно на нього покладався і так часто ним користувався. Це було буквально як мій найкращий друг. Мені здавалося, ніби мій найкращий друг щойно помер», — зізнався артист.

Він додав, що певний час буквально «оплакував» алкоголь, перш ніж поступово звикнути до нового способу життя.

Алкоголь був нормою в його родині

Озираючись назад, Вікс визнав, що давно розумів: його стосунки з алкоголем не були здоровими. Водночас він переконував себе, що все ще контролює ситуацію.

Важливу роль у цьому, за його словами, відіграла атмосфера в родині. Комік розповів, що його дід міг випивати до 30 шхун пива на день.

«Останнє, що він сказав мені, було: "Чи можете ви знайти нам шхуну?" І я його більше ніколи не бачив», — пригадав Вікс.

За словами артиста, у його родині подібна поведінка довгий час сприймалася як щось звичайне. Він зазначив, що серед молодих чоловіків надмірне вживання алкоголю іноді навіть стає частиною образу та самоідентичності.

Втім, нещодавно Вікс поговорив про це зі своєю 89-річною бабусею. Він розповів їй про власне рішення відмовитися від алкоголю — і почув несподіване зізнання.

Жінка сказала, що все життя вважала пияцтво свого чоловіка нормальним, хоча насправді їй це не подобалося.

«Я все своє життя не знала цього і думала, що це просто нормально, але насправді це не так», — розповіла вона онукові.

Тверезість змінила його стосунки з партнеркою

Перші місяці життя без алкоголю були для Вікса непростими. Щоправда, новою «слабкістю» замість пива несподівано стали солодощі.

Комік жартував, що одного разу попросив свою партнерку Ейпріл купити йому одразу вісім пачок печива Oreo. Кількість настільки здивувала продавчиню, що вона запитала, чи немає на них спеціальної акції.

За словами Вікса, це був один із кумедних моментів адаптації до життя без алкоголю.

Комік та Ейпріл разом уже 16 років. Він переконаний, що відмова від алкоголю позитивно вплинула і на їхні стосунки.

«Мої стосунки з Ейпріл, мабуть, найкращі в нашому житті», — сказав Вікс.

Те, що спочатку було лише спробою зробити паузу у вживанні алкоголю, зрештою стало для коміка повною переоцінкою його багаторічних стосунків із випивкою.

Як ми писали, найбільше пиво люблять не в Німеччині чи Чехії, а в Іспанії — 45% опитаних там назвали себе регулярними споживачами. Далі йдуть Бразилія та В’єтнам із 44%. Німеччина та Велика Британія опинилися приблизно на середньому рівні — близько третини регулярних споживачів. Водночас Китай залишається світовим лідером за виробництвом пива.

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