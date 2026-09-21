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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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154
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Ірина Федишин розсекретила термін вагітності і заговорила про стать маляти

Артистка знялась у чуттєвому фотосеті, де показала свій помітно округлий животик.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ірина Федишин

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Українська співачка Ірина Федишин розсекретила термін вагітності і заговорила про стать майбутнього малюка.

Артистка зараз при надії. Знаменитість чекає на народження третьої дитини. До речі, пологи вже не за горами. Виконавиця зараз перебуває на 32-му тижні вагітності. Стать малюка Ірина Федишин поки що тримає в секреті. Співачка обіцяє організувати гендер-паті, а після цього розсекретити всі подробиці прихильникам.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

«32-й тиждень! Цей час пролетів неймовірно швидко і насичено — стільки подій, емоцій і особливих моментів… А попереду — найочікуваніша зустріч. З кожним днем вона все ближче, і ми дуже очікуємо. Зовсім скоро я поділюся з вами, на кого ж ми чекаємо», — поділилась артистка.

А поки ж Ірина Федишин знялась у чуттєвому фотосеті. Знаменитість попозувала перед об’єктивом фотокамери у спідньому, а образ доповнила довгим жакетом. На світлинах виконавиця продемонструвала свій неабияк округлий животик.

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин показувала, як збирала картоплю на городі. Також знаменитість похизувалась щедрим врожаєм.

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