Путін влаштував "вибори" не заради Держдуми: ISW пояснили задум диктатора

У РФ відбулися вибори / © Associated Press

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У Росії відбулися перші парламентські «вибори» від початку повномасштабного вторгнення до України — без незалежних спостерігачів, реальної конкуренції та з масштабними фальсифікаціями.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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«Кремль подає попередні та заздалегідь визначені результати виборів до Державної думи, що відбулися 18–20 вересня, як підтвердження широкої підтримки російським суспільством військових дій в Україні. Перемога „Єдиної Росії“ далеко не є тією розгромною перемогою, яку вона хотіла б продемонструвати, щоб підкріпити свої твердження про об’єднання росіян навколо партії та Путіна. Ймовірно, це пов’язано з необхідністю визнати невдоволення суспільства наслідками війни Росії в Україні», — йдеться у звіті експертів.

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Російські чиновники представили результати «виборів» як підтвердження підтримки суспільством війни в Україні, вважають аналітики.

Вибори до Держдуми Росії — що відомо

Держдума восьмого скликання, яка працювала від 2021 року, відзначилася рекордною кількістю репресивних законів. У їхньому числі — військова цензура, переслідування «іноагентів», обмеження свободи слова та роботи ЗМІ, позасудові блокування сайтів, посилення правил призову та мобілізації, а також можливість позбавлення громадянства.

Виборчі процедури відбувалися в окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Правозахисники повідомляють про тиск на місцевих жителів.

За попередніми результатами голосування «Єдина Росія» набирає 57,76%, КПРФ — 13,89%, ЛДПР — 8,77%, «Нові Люди» — 7,97%, СР — 4,99%.

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Українська влада різко засудила проведення голосування, назвавши його незаконним.

Європейський Союз також заявив, що не визнає це голосування. Речник Європейської комісії Крістіан Віганд назвав проведення виборів на окупованих Росією територіях черговим грубим порушенням міжнародного права.

«Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів, фіктивних виборів, на тимчасово окупованих територіях України, ні їхніх результатів», — зазначив Віганд.

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