Путін назвав вибори до Держдуми показником підтримки війни: до чого закликав росіян

Путін пов’язав вибори в Росії з підтримкою війни / © Associated Press

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Росія 18–20 вересня проведе триденні вибори до Державної думи. Напередодні голосування президент РФ Владімір Путін звернувся до громадян і фактично пов’язав їхню участь у виборах із демонстрацією підтримки війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

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Путін закликав росіян прийти на вибори

У телевізійному зверненні до населення Путін заявив, що голосування має показати, наскільки росіяни підтримують військових. За його словами, волевиявлення громадян має продемонструвати єдність країни та готовність протистояти зовнішньому тиску.

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Він також пов’язав результати голосування з тим, що назвав перемогою Росії та збереженням її суверенітету. Таким чином, вибори Кремль використовує не лише як внутрішньополітичну процедуру, а й як спосіб продемонструвати підтримку нинішнього курсу.

У Росії обиратимуть 450 депутатів

Голосування триватиме три дні — від 18 до 20 вересня. Росіяни визначатимуть склад 450-місної Держдуми, яка традиційно підтримує законодавчі ініціативи Кремля.

Це будуть перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Водночас політична система країни залишається жорстко контрольованою, а більшість антивоєнних кандидатів не допустили до виборів.

Правляча партія «Єдина Росія», яку підтримує Путін, за оцінками Reuters, збереже домінування в парламенті.

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Кремль стежитиме за настроями суспільства

На тлі виборів у Росії зростає занепокоєння через те, як війна впливає на життя громадян. Reuters раніше повідомляв про посилення тривожності серед населення, економічні труднощі та побоювання щодо подальших наслідків війни.

Для Кремля активність виборців і результати голосування можуть стати показником суспільних настроїв. Сам Путін у зверненні дав зрозуміти, що хоче представити участь у виборах як спільну демонстрацію підтримки армії, держави та чинної політики.

Що росіяни очікують після виборів

Водночас для росіян вибори — це не лише питання результату голосування. У РФ побоюються посилення мобілізації, зростання цін і податків, проблем із пальним та нових обмежень.

На тлі війни та економічних труднощів частина населення дедалі більше непокоїться через майбутнє. Тому після завершення голосування увага буде прикута не лише до результатів виборів, а й до того, які рішення Кремль ухвалюватиме далі.

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