Не тримайте це в дитячій спальні: три речі, які, за народними прикметами, можуть накликати проблеми

Три речі, яким не місце в дитячій спальні / © Credits

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Дитячу спальню традиційно вважають місцем, де дитина має почуватися спокійно та безпечно. В народних віруваннях існували й певні правила щодо речей, які не радили тримати поруч із дитячим ліжком.

Про це йдеться у повідомленні radiotrek.

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Наші предки приписували деяким предметам здатність впливати на атмосферу в оселі та навіть «забирати енергію». Наукових підтверджень таких уявлень немає, однак окремі з цих рекомендацій можна розглядати і з практичного погляду.

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Старі та поламані іграшки

Згідно з народними прикметами, зламані іграшки, якими дитина більше не грається, нібито можуть накопичувати негативну енергію. Вважалося, що такі речі здатні спричиняти неспокій, тривожність чи поганий настрій.

Тому батькам радили регулярно переглядати іграшки в дитячій кімнаті. Те, чим дитина більше не користується, можна віддати іншим, а пошкоджені речі — відремонтувати або викинути.

З практичного погляду це також допомагає звільнити простір від непотрібних предметів і залишити в кімнаті речі, які дитині подобаються.

Дзеркало навпроти ліжка

Дзеркалам у народних віруваннях здавна надавали особливого значення. Вважалося, що дзеркальна поверхня може «забирати» енергію людини та провокувати неспокій.

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Саме тому дзеркало не радили розміщувати безпосередньо навпроти дитячого ліжка. За прикметами, це могло призводити до нічних страхів, тривожних снів і частих пробуджень.

Є й цілком практичне пояснення такої поради: в темній кімнаті дитина може злякатися власного відображення або руху, який побачить у дзеркалі. Тому його краще розташувати так, щоб спальне місце в ньому не відбивалося.

Речі померлих людей або предмети з неприємною історією

Ще одне народне повір’я стосується речей, які належали померлим або пов’язані з важкими подіями. Вважалося, що вони можуть приносити в оселю смуток, тривогу та негативні спогади.

Особливо не рекомендували тримати в дитячій кімнаті старий одяг, прикраси чи особисті речі, які викликають у дорослих сильні неприємні емоції.

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З погляду народних традицій дитячу спальню радили наповнювати світлими та приємними речами. А з практичного важливо, щоб простір навколо дитини не був пов’язаний із предметами, які викликають у членів родини негативні переживання.

Водночас усі твердження про «негативну енергію» та вплив таких предметів на дитину належать до народних вірувань і прикмет, а не до науково доведених фактів.

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