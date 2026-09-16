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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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2746
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Збірна України з волейболу дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2026

За путівку до чвертьфіналу чемпіонату Європи збірна України позмагається з румунами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / CEV

Чоловіча збірна України з волейболу дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2026.

За путівку до чвертьфіналу континентальної першості наша команда побореться з Румунією. Матч відбудеться 19 або 20 вересня.

Суперник українців у першому раунді плейоф чемпіонату Європи визначився за підсумками матчу Болгарія — Польща.

Болгарам потрібно було перемагати поляків з рахунком 3:0 або 3:1 за сетами, щоб обійти Україну в боротьбі за друге місце у групі B.

Оскільки поляки вже зуміли виграти у болгарів два сети (наразі рахунок у матчі 2:2), то Україна точно фінішує на другій позиції у цій групі.

Завдяки цьому суперником України в 1/8 фіналу стане Румунія, яка посіла третє місце у групі D. Якби наша команда фінішувала на третій сходинці, то в плейоф зустрілася б з Німеччиною, яка стала другою у групі D.

Якщо Україна в 1/8 фіналу обіграє румунів, то у чвертьфіналі 22 вересня позмагається з переможцем пари Франція — Португалія.

Болгарія ж в 1/8 фіналу зіграє проти Німеччини і в разі успіху в чвертьфіналі зустрінеться з переможцем гри Польща — Латвія.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2026 збірна України виграла чотири з п'яти матчів: "синьо-жовті" обіграли Ізраїль (3:1), Північну Македонію (3:0), Болгарію (чинних віцечемпіонів світу, 3:1) та Португалію (3:0). Єдиної поразки команда Рауля Лосано зазнала в заключному турі від Польщі (чинних чемпіонів Європи, 0:3).

Збірна України вчетверте поспіль зіграє у плейоф чоловічого Євро з волейболу. На попередньому чемпіонаті Європи "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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