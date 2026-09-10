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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
334
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1 хв

Збірна України з волейболу переможно стартувала на Євро-2026

"Синьо-жовті" обіграли Ізраїль у першому матчі на чемпіонаті Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Чоловіча збірна України з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу / Федерація волейболу України

Збірна України з волейболу обіграла Ізраїль у першому турі групового етапу чемпіонату Європи-2026.

Матч завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:3 за сетами (22:25, 19:25, 25:22, 19:25).

Найрезультативнішим волейболістом збірної України на майданчику став Дмитро Янчук — 18 набраних очок. Двозначну результативність також демонстрували Олег Плотницький (14 балів) та Юрій Семенюк (11).

Повне відео матчу Ізраїль — Україна

З однією перемогою і трьома очками лідерство у групі В чемпіонату Європи ділять три збірні — Україна, Болгарія та Польща.

У другому турі команда Рауля Лосано зіграє з Північною Македонією. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 11 вересня. Початок — о 16:00 за київським часом.

Потім збірна України позмагається з Болгарією, Португалією та Польщею. До 1/8 фіналу вийдуть чотири найкращі команди групи.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу не зуміла вийти до плейоф жіночого Євро-2026.

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