Сборная Украины по волейболу победно стартовала на Евро-2026

Мужская сборная Украины по волейболу / Федерация волейбола Украины

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Сборная Украины по волейболу обыграла Израиль в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2026.

Матч завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:3 по сетам (22:25, 19:25, 25:22, 19:25).

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Самым результативным волейболистом сборной Украины на площадке стал Дмитрий Янчук — 18 набранных очков. Двузначную результативность также демонстрировали Олег Плотницкий (14 баллов) и Юрий Семенюк (11).

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Полное видео матча Израиль — Украина

С одной победой и тремя очками лидерство в группе В чемпионате Европы делят три сборные — Украина, Болгария и Польша.

Во втором туре команда Рауля Лосано сыграет с Северной Македонией. Поединок состоится в пятницу, 11 сентября. Начало — в 16:00 по киевскому времени.

Затем сборная Украины сразится с Болгарией, Португалией и Польшей. В 1/8 финала выйдут четыре лучшие команды группы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу не сумела выйти в плей-офф женского Евро-2026.

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