"Динамо" одолело винницкую "Ниву" и вышло в 1/8 финала Кубка Украины

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" обыграло винницкую "Ниву" в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27. Поединок на стадионе НТБ "Нива" в Виннице завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол "бело-синие" забили на старте второго тайма — на 51-й минуте встречи сенегальский защитник Алиу Тиаре ударом головой замкнул подачу с углового с левого фланга от Александра Пихаленка.

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Таким образом, "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка Украины, а винницкая "Нива" прекратила борьбу в турнире.

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Обзор матча "Нива" Винница — "Динамо"

Для "Динамо" это был первый матч в текущем розыгрыше Кубка Украины, тогда как "Нива" стартовала с 1/32 финала, где в серии пенальти прошла львовский "Рух" — 2:2 (пен. 4:3).

Сейчас "Динамо" занимает шестое место в УПЛ, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей. В двух последних поединках команда Игоря Костюк не смогла победить — разгромно проиграла "Буковине" (0:3) и сыграла вничью против ЛНЗ (0:0).

"Нива" находится на третьей позиции в группе A турнирной таблицы Второй лиги, набрав 8 очков за пять матчей.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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