"Игра называлась ТЦК": в киевской спортивной школе жестоко издевались над 10-летним сыном военного

Мальчик с отцом-героем / © АКИПРЕСС

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В киевской спортивной школе «Ринг» 10-летний сын военнослужащего и Героя Украины Павла Севрюка стал жертвой буллинга со стороны сверстников.

Об этом рассказала мать мальчика, прокурор по делам Майдана Наталья Севрюк, в комментарии «Цензор.НЕТ».

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Пик издевательств произошел в мае во время выезда хоккейной команды «Киевские бульдоги» в спортивный лагерь в Болгарии.

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«Игра в ТЦК» и систематические издевательства

По словам матери, сверстники систематически травили Тимофея: били, бросали одежду в бассейн и высмеивали. Самый тяжелый эпизод произошел в гостиничном номере во время тихого часа.

Один из мальчиков держал Тимофея за ноги, другой душил его подушкой. Третьим был сын тренера, он стоял рядом и смеялся. Это у них такая была игра, называется ТЦК. Из моего ребенка сделали «ухилянта», он лежал лицом в подушку… То, что его называли ухилянтом, особенно больно, потому что мой муж с первых дней служит на передовой», — рассказывает Наталья Севрюк.

О случае мать узнала случайно от других родителей по возвращении детей в Киев. Сам мальчик долго молчал, пытаясь защитить родных от лишних переживаний.

Тимофей на тренировке / Фото: личный архив семьи Севрюков

Последствия здоровья ребенка

После поездки у 10-летнего Тимофея ухудшилось психологическое состояние: появились панические атаки, нервные теки и боязнь физического контакта. По выводам психологической экспертизы Национальной академии внутренних дел мальчик пережил субъективную угрозу жизни и длительное комплексное психотравмирующее влияние. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и принимает антитревожные препараты.

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Отец Павел Севрюк каждый день говорит с сыном по телефону. Когда узнал о случившемся, то рассказал Тимофею, что в его детстве тоже был случай буллинга, и он научился защищаться. Наталья рассказывает: «Муж спросил у сына, может ли он одолеть их группу. Малой ответил, что нет. Тогда он посоветовал — вылавливай по одному и дай им понять, что ты не позволишь себя оскорблять. А малой говорит: „Папа, но будут последствия!“. То есть ребенок даже здесь думает не о себе, а о других детях».

Нередкий случай

Как выяснилось, это не первый случай травли в этой команде. О подобном издевательстве рассказала мать другого питомца — Виктория Агапова. Ее сын Яромир, который имеет атипичный аутизм и эпилепсию, группа этих самых ребят жестоко избила на льду, после чего у ребенка произошло приступ эпилепсии после четырех лет ремиссии.

По словам Виктории, психологическая экспертиза показала, что ребенок в течение длительного времени страдал от морального и физического издевательства группы других детей. Яромир, по словам матери, стал плохо спать, на улицу выходит гулять только с родителями, появились и другие симптомы психологической травмы.

Руководство заведения не стало признавать факт буллинга. Женщина говорит: «Администрация школы с тренером на родительском собрании (внутреннее расследование буллинга) подговорили всех родителей, чтобы дали свидетельство, что буллинга не было, чтобы избежать проблем для тренера и школы. На собрании присутствовали заинтересованные родители, дети которых принимали участие в буллинге и приняли решение, что буллинга не было, а были единичные конфликтные ситуации».

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Виктория Агапова забрала ребенка из этой школы. И обратилась в полицию. Ответа пока нет.

Мнение психолога

Магистр психологии Виктория Богуславская из Национальной академии внутренних дел, которая делала экспертизу психологического состояния Тимофея, объяснила, как пережитый стресс сказывается на ментальном здоровье ребенка и как поступать родителям, чьи дети столкнулись с насилием среди сверстников.

«Могу ли я как психолог сказать, что буллинг точно был? Нет. Психолог не устанавливает факт буллинга и не определяет, кто виноват. Моя задача — посмотреть, что происходит с ребенком и как пережитые им события повлияли на его состояние. В случае Тимофея я вижу, что эта история для него действительно эмоционально тяжела. Когда он говорит о лагере и конкретных ситуациях, меняется его поведение, растет напряжение. После поездки появились страхи, тревожность, кошмарные сны, нервные побеги. Результаты психологического исследования также показали высокий уровень тревоги и признаки переживаемого сильного стресса. То есть я не могу сказать: „Я доказала, что буллинг был“, но могу сказать, что психологические реакции ребенка согласовываются с тем, о чем он рассказывает», — сказала она.

Отвечая на вопрос, может ли мальчик придумать эти факты, психолог сказала, что дети, как и взрослые, могут что-нибудь перепутать, неточно запомнить отдельные детали, иногда могут сказать неправду.

«…Психолог никогда не делает вывод только потому, что ребенок что-то рассказал. Мы смотрим на всю картину: как ребенок ведет себя, как реагирует на определенные темы, чего боится, что изменилось после события, показывающего психологическое тестирование. В случае Тимофея эти данные не противоречат друг другу, а складываются в достаточно целостную картину пережитого стресса», — отметила она.

По словам психолога, есть много признаков того, что ваш ребенок мог стать жертвой травли. Например, сын или дочь не хотят вдруг идти в школу или на тренировку, становятся замкнутыми или раздражительными, плохо спят, видят кошмары, боятся конкретных детей, часто жалуются на самочувствие, приходят с поврежденными вещами или травмами. И это точно повод поговорить.

Отвечая на вопрос, что делать родителям, если их ребенка булькают, Виктория Богуславская говорит: если ребенок жалуется, то к его словам нужно отнестись серьезно. Сделать все, чтобы рядом с вами она чувствовала себя в безопасности, сказать: «Хорошо, что ты мне рассказала», «Я рядом», «Мы разберемся».

«И я не советовала бы просто учить ребенка бить в ответ, — говорит Виктория. — Если нападающих несколько или они сильнее, это может сделать ситуацию еще более опасной. Надо учить защищать себя, исходить из опасной ситуации, звать взрослых и обязательно рассказывать о происходящем».

Реакция администрации и полиции

Наталья, сама прокурор, говорит: «Правоохранительные органы в соответствии с нормативными актами инициировали вопрос проведения внутренней проверки. У меня есть вопрос в администрацию заведения, которая не сообщила ни мне, ни правоохранительным органам о факте буллинга, хотя обязана была в силу занимаемой должности. Ну и соответственно вопрос к тренеру, который не сообщил родителям об этой ситуации, потому что он также был обязан это сделать в силу закона „Об охране детства“.

Руководство спортшколы «Ринг» и тренер провели внутреннее заседание комиссии, по результатам которого заявили, что факта буллинга якобы не было.

Мать Тимофея убеждена, что администрация и тренер скрывают ситуацию во избежание ответственности.

Тимофей с мамой / Фото: личный архив семьи Севрюков

Сейчас по заявлению родителей полиция и прокуратура проводят официальные проверки и следственные действия.

«Это не первый случай в этой команде. Только в течение этого года из нее ушли по меньшей мере четверо детей, и родители не всегда давали огласку. Но ситуация та же. Объективности нет и никогда до тех пор пока уполномоченные органы будут заинтересованы в отсутствии таких статически негативных показателей, чтобы удержаться на должности. Учитывая, как тяжелым путем иду я, мне жаль других детей, которые остаются беззащитными в случаях сокрытия буллинга администрациями учебных заведений при условии несостоятельности родителей без соответствующего юридического образования добиться справедливости», — резюмировала мать мальчика.

Напомним, в Кировоградской области группа несовершеннолетних издевалась и насмехалась над 10-летним мальчиком, сняв свои действия на видео. Ребенка раздевали, избивали и обливали мочой.

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