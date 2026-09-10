Россия атаковала гражданский буксир в Одесской области: есть жертвы

Столб дыма

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Российские войска в очередной раз атаковали гражданское судоходство в Одесской области. В результате удара был поврежден буксир Tedy, который ходит под иностранным флагом.

Об этом сообщило Министерство развития, инфраструктуры и развития Украины.

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В результате российской атаки погибли два члена экипажа — граждане Азербайджана.

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Еще двое граждан Азербайджана получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Другим шестерым членам экипажа, также гражданам Азербайджана, медицинскую помощь оказали на месте. Госпитализация им не понадобилась.

В Украине отмечают, что Россия продолжает атаковать гражданские суда и портовую инфраструктуру. Такие удары создают непосредственную угрозу украинским и иностранным морякам.

Украинская сторона заявляет, что фиксирует случаи атак на гражданское судоходство и транспортную инфраструктуру и информирует о них международных партнеров.

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Родным и близким погибших выразили соболезнования, а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее российские беспилотники ночью 9 сентября атаковали международный пункт пропуска «Старокозачее» в Одесской области , расположенный на границе с Молдовой. В результате удара были повреждены объекты пункта пропуска и прилегающая территория, возникли пожары. Среди гражданских есть погибшие и пострадавшие: предварительно, два человека погибли, еще трое получили травмы. Из-за атаки работу КПП временно приостановили, а 16 человек спасатели эвакуировали автобусами на безопасное расстояние.

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