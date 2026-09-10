Переселенцы купили заброшенную хату на хуторе и превратили ее в дом мечты: его вид поражает (видео)

Дом на Харьковщине

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Семья из-под Харькова, которая была вынуждена покинуть свой дом из-за российской оккупации, решила начать жизнь заново в старом доме на отдаленном хуторе. Заброшенное жилье в Харьковской области постепенно превратили в комфортный дом, обустраивая его собственноручно.

Историей ремонта поделилась редизайнер Натали Ал Баз в своем Instagram.

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Еще осенью 2021 семья приобрела дом в Циркунах, однако после начала полномасштабного вторжения планы на спокойную жизнь пришлось отложить — из-за оккупации семья уехала из населенного пункта. Впоследствии переселенцы нашли другое решение — приобрели старый дом на хуторе, требующий практически полного обновления.

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Прежде чем обустраивать интерьер, пришлось провести масштабные работы. Старый пол полностью демонтировали, а под ним обнаружили землю и строительный мусор. Стены также очищали и выравнивали, после чего принялись за новый пол и необходимые коммуникации.

Не меньшее внимание нуждалась в территории возле дома. Ее расчистили от густых зарослей, организовали простор и обустроили места для отдыха.

К ремонту приобщилась вся семья, а профессиональные знания Наталии помогли создать будущий вид дома. Теперь дом постепенно наполняется деталями, делающими его более домашним: растения, текстиль и элементы декора.

«Приводим в порядок заброшенный дом на хуторе Харьковской области и создаем красоту вокруг», — рассказывает Наталья.

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Напомним, украинка купила старый дом в Одесской области за $5 тысяч и сделала из него дом мечты. По словам девушки, сейчас подобное жилье стоит уже около $30 тыс.

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