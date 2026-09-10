"Гра називалася ТЦК": у київській спортивній школі жорстоко знущалися з 10-річного сина військового

Хлопчик із батьком-Героєм / © Цензор.нет

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У київській спортивній школі «Ринг» 10-річний син військовослужбовця та Героя України Павла Севрюка став жертвою булінгу з боку однолітків.

Про це розповіла мати хлопчика, прокурорка у справах Майдану Наталя Севрюк, у коментарі «Цензор.НЕТ».

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Пік знущань стався у травні під час виїзду хокейної команди «Київські бульдоги» до спортивного табору в Болгарії.

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«Гра у ТЦК» та систематичні знущання

За словами матері, однолітки систематично цькували Тимофія: били, кидали одяг у басейн та висміювали. Найтяжчий епізод стався в готельному номері під час тихої години.

«Один із хлопчиків тримав Тимофія за ноги, інший душив його подушкою. Третім був син тренера, він стояв поруч і сміявся. Це у них така була гра, називається „ТЦК“. З моєї дитини зробили „ухилянта“, він лежав лицем у подушку… Те, що його називали ухилянтом, для мене особливо боляче, бо мій чоловік з перших днів служить на передовій», — розповідає Наталя Севрюк.

Про випадок мати дізналася випадково від інших батьків після повернення дітей до Києва. Сам хлопчик тривалий час мовчав, намагаючись захистити рідних від зайвих переживань.

Тимофій на тренуванні / Фото: особистий архів родини Севрюків

Наслідки для здоров’я дитини

Після поїздки у 10-річного Тимофія погіршився психологічний стан: з’явилися панічні атаки, нервові тіки та острах фізичного контакту. За висновками психологічної експертизи Національної академії внутрішніх справ, хлопчик пережив суб’єктивну загрозу життю та тривалий комплексний психотравмуючий вплив. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та приймає антитривожні препарати.

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Непоодинокий випадок

Як з’ясувалося, це не перший випадок цькування в цій команді. Про подібне знущання розповіла мати іншого вихованця — Вікторія Агапова. Її сина Яроміра, який має атиповий аутизм та епілепсію, група цих же хлопців жорстоко побила на льоду, після чого в дитини стався напад епілепсії після чотирьох років ремісії.

Думка психолога

Магістр психології Вікторії Богуславської з Національної академії внутрішніх справ, яка робила експертизу психологічного стану Тимофія, пояснила, як пережитий стрес позначається на ментальному здоров’ї дитини та як діяти батькам, чиї діти зіштовхнулися з насильством серед однолітків.

«Чи можу я як психолог сказати, що булінг точно був? Ні. Психолог не встановлює факт булінгу і не визначає, хто винен. Моє завдання — подивитися, що відбувається з дитиною і як пережиті нею події вплинули на її стан. У випадку Тимофія я бачу, що ця історія для нього справді емоційно важка. Коли він говорить про табір і конкретні ситуації, змінюється його поведінка, зростає напруження. Після поїздки з’явилися страхи, тривожність, кошмарні сни, нервові тіки. Результати психологічного дослідження також показали високий рівень тривоги та ознаки пережитого сильного стресу. Тобто я не можу сказати: „Я довела, що булінг був“, але можу сказати, що психологічні реакції дитини узгоджуються з тим, про що вона розповідає», сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи може хлопчик вигадати ці факти, психологиня сказала, що діти, як і дорослі, можуть щось переплутати, неточно запам’ятати окремі деталі, іноді можуть і сказати неправду.

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«… Психолог ніколи не робить висновок лише тому, що дитина щось розповіла. Ми дивимося на всю картину: як дитина поводиться, як реагує на певні теми, чого боїться, що змінилося після події, що показує психологічне тестування. У випадку Тимофія ці дані не суперечать одне одному, а складаються в достатньо цілісну картину пережитого стресу», — зазначила вона.

За словами психологині, є багато ознак того, що ваша дитина могла стати жертвою цькування. Наприклад, син чи донька не хочуть раптом іти в школу аьбо на тренування, стають замкнутим або дратівливим, погано сплять, бачать кошмари, бояться конкретних дітей, часто скаржаться на самопочуття, приходять із пошкодженими речами чи травмами. І це точно привід поговорити.

Відповідаючи на запитання, що робити батькам, якщо їхню дитину булять, Вікторія Богуславська каже: якщо дитина скаржиться, то до її слів треба поставитися серйозно. Зробити все, щоб поруч з вами вона почувалася у безпеці, сказати: «Добре, що ти мені розповіла», «Я поруч», «Ми розберемося».

«І я не радила б просто вчити дитину бити у відповідь, — каже Вікторія. — Якщо нападників кілька або вони сильніші, це може зробити ситуацію ще небезпечнішою. Треба вчити захищати себе, виходити з небезпечної ситуації, кликати дорослих і обов’язково розповідати про те, що відбувається».

Реакція адміністрації та поліції

Наталя, яка сама прокурорка, каже: «Правоохоронні органи відповідно до нормативних актів ініціювали питання проведення внутрішньої перевірки. У мене є питання до адміністрації закладу, яка не повідомила ані мені, ані правоохоронним органам про факт булінгу, хоча зобов’язана була в силу займаної посади. Ну, і, відповідно, питання до тренера, який не повідомив батькам про цю ситуацію, тому що він також був зобов’язаний це зробити в силу закону „Про охорону дитинства“.

Керівництво спортшколи «Ринг» та тренер провели внутрішнє засідання комісії, за результатами якого заявили, що факту булінгу нібито не було.

Вікторія Агапова забрала дитину з цієї школи. І звернулася до поліції.

Мати Тимофія переконана, що адміністрація та тренер приховують ситуацію, аби уникнути відповідальності.

Зараз, за заявою батьків, поліція та прокуратура проводять офіційні перевірки та слідчі дії.

«Це не перший випадок у цій команді. Лише протягом цього року з неї пішли щонайменше четверо дітей, і батьки не завжди надавали розголосу. Але ситуація та сама. Об’єктивності немає і не буде ніколи допоки уповноважені органи будуть зацікавлені у відсутності таких статично негативних показників, щоб утриматися на посаді. З огляду на те, яким важким шляхом іду я, мені шкода інших дітей, що залишаються беззахисними у випадках приховування булінгу адміністраціями навчальних закладів за умови неспроможності батьків без відповідної юридичної освіти добитися справедливості», — резюмувала мати хлопчика.

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