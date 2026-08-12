У школах змінили правила реагування на булінг: що мають знати батьки та вчителі

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В Україні оновили порядок реагування на випадки булінгу та насильства у закладах освіти. Нові правила стосуються шкіл, дитячих садків та інших закладів освіти.

Про зміни повідомила Ювенальна поліція України із посиланням на текст оновленого наказу МОН.

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Йдеться про оновлення порядку реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1646.

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Повідомлення про насильство розглядатимуть протягом 24 годин

Згідно з оновленими правилами, повідомлення про можливе насильство мають розглянути протягом 24 годин із дня його реєстрації.

Якщо у ситуації виявлено ознаки насильства, керівник закладу освіти зобов’язаний не пізніше ніж через три години письмово повідомити про це Національну поліцію та службу у справах дітей.

Чи визначає школа, що був булінг?

Одна з ключових змін стосується встановлення факту булінгу.

Комісія закладу освіти більше не визначає, чи був факт булінгу. За інформацією Ювенальної поліції, це виключно компетенція суду.

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Натомість завдання комісії полягає в тому, щоб оцінити ситуацію, визначити потреби дитини, організувати необхідну підтримку та ухвалити рішення в її найкращих інтересах.

Хто ще отримав захист

Оновлений порядок також поширюється на ширше коло людей у закладах освіти.

Тепер його дія стосується не лише безпосередніх учасників освітнього процесу, а всіх учасників колективу закладу освіти. Зокрема, йдеться про технічних працівників та осіб, залучених до роботи закладу.

У Ювенальній поліції зазначили, що зміни мають допомогти сформувати в закладах освіти єдиний підхід до запобігання насильству та захисту прав дітей.

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«Забезпечення безпеки дітей у школах та дитячих садках — це спільне завдання правоохоронців, освітян та всієї громади», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Мережі було поширено відео конфлікту між неповнолітніми. На ньому зафіксовано, як одна з дівчат завдає ударів іншій. Пізніше ця 11-річна дівчина померла. У поліції припускають, що підліток могла вчинити самогубство.

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