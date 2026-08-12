Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий

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Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відмовився відповідати на питання, поставлене журналістко російською мовою.

Про це пише NewsMaker.

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Журналістка почала своє запитання російською мовою: «Пане Носатий, розкажіть нам…».

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Не давши їй закінчити запитання, міністр перервав її румунською мовою: «Я вас не розумію». Після того, як журналістка перефразувала своє запитання румунською мовою, міністр відповів їй і привітав з тим, що вона володіє державною мовою.

«Дуже дякую, що ви розмовляєте державною мовою — румунською. Ви дуже добре нею володієте», — відповів на це Носатий, після чого відповів на поставлене питання.

Зауважимо, що деякі молдовські ЗМІ, ймовірно з прихованими проросійськими настроями, уже критикують Носатого. Мовляв, у своєму резюму міністр вказує румунську як рідну мову та зазначає, що він також розмовляє російською, французькою та англійською мовами.

Чому Носатий заявив про румунську, а не молдовську мову

Нагадаємо, 2023 року в Молдові ухвалили закон, який передбачає заміну в усіх законах та Конституції словосполучення «молдовська мова» на «румунська мова». Під час голосування молдовські депутати навіть побилися.

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Український уряд також відмовився від терміну «молдовська мова». Відтепер державною мовою Молдови визнано румунську.

Зауважимо, що у Молдові праві політичні сили і націоналісти виступають за зближення з Румунією, і підтримують перейменування молдовської мови на румунську. Тоді як критики об’єднання з Румунією і прихильники назви «молдовська мова» — це переважно проросійські політичні сили.

Українці в Молдові

Також що цікаво в біографії Носатого — в 1990–1992 роказ він навчався у Київському вищому загальновійськовому командному училищі, де проходив курс тактичної розвідки, а у 1992–1994 роках — курс піхотної підготовки у військовому навчальному закладі в Одесі.

Попри явно українське прізвище, даних, що, крім навчання, молдовський міністр має ще якесь відношення до України, немає. Згідно інформації з відкритих джерел, народився він у Кишиневі.

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Зауважимо, що на території історичного регіону Бесарабія, більша частина якого (крім невеликої смуги на півночі і південної частини, що належать Україні) зараз складає держава Молдова, історично проживало багато етнічних українців. Проте вони майже повністю зазнали асиміляції, або навпаки, під впливом російської пропаганди, орієнтуються на Росію. Що цікаво, українських сіл традиційно було багато на півночі Молдови.

Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповідав, що поблизу міста Бельці на півночі Молдови українці складають близько 30% місцевих мешканців.

У ВВС розповідали про українське село Велчинець на півночі Молдови, поблизу кордону з Вінницькою областю. Попри це, за словами журналістів, місцеві жителі критикують Санду і виступають за дружбу з РФ.

«Влада, — каже місцевий житель досить чистою українською мовою, — мусить бути владою, а не виконувати те, що наказали із-за бугра, з Європи, бо Європа це ж*па. Вони зараз розповідають, що в Європі все найкраще, в Америці все добре, а в Союзі все було паршиво. Але ж я при Радянському Союзі народився і виріс, і пам’ятаю, як там було».

Далі чоловік чистою українською додає: «І правильно вони (росіяни — ред.) роблять, що вам п**** дають (вас б’ють). Ще не дали. Але ж це ще не все».

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