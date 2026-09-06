"Поддержку руководства чувствуем": тренер "Динамо" прокомментировал вторую подряд потерю очков

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал ничью с черкасским ЛНЗ в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:0.

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Ответы тренера "бело-синих" с послематчевой пресс-конференции опубликовал официальный сайт столичного клуба.

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"Конечно, вы правильно говорите: потеря очков — это главный момент, который влияет на турнирное положение. По сравнению с прошлой игрой, сегодня команда хорошо работала. Нет игрока, которому можно упрекнуть, что он не бежал или не хотел играть. План и тактика на игру работали, не удалось только забить мяч. Мы создали достаточное количество моментов, наверное, нужно создавать еще больше и более агрессивно играть в зоне завершения атак.

Поддержку руководства мы ощущаем. У нас была встреча с руководством и игроками. Мы все обсудили. Двигаемся от игры к игре. Нужно выигрывать каждый матч, исправлять ошибки, которые допускаем, и становиться сильнее", — сказал Костюк.

"Бело-синие" потеряли очки во втором подряд поединке чемпионата Украины. В прошлом туре команда Игоря Костюка разгромно проиграла "Буковине" (0:3).

Теперь "Динамо" занимает шестое место в таблице УПЛ, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей. У ЛНЗ 5 баллов после пяти поединков и девятая строчка.

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В следующем туре УПЛ киевляне 14 сентября примут "Эпицентр", а черкасский клуб 12 сентября дома сыграет против "Оболони".

Перед этим "Динамо" 10 сентября в гостях сразится с винницкой "Нивой" в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании футболиста молодежной сборной Бразилии.

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