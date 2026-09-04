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Категория
Проспорт
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"Динамо" объявило о подписании футболиста молодежной сборной Бразилии

Густаво Прадо будет выступать за "бело-синих" на правах аренды.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Густаво Прадо

Густаво Прадо / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо", которое в прошлом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ), разгромно проиграло "Буковине" (0:3), оформило трансфер бразильского правого вингера Густаво Прадо.

К столичной команде он присоединился на правах аренды из "Интернасьонала", рассчитанной до конца сезона-2026/27, сообщается на официальном сайте "Динамо".

За "бело-синих" 21-летний бразильский футболист будет выступать под 47-м номером.

Густаво Прадо / © ФК Динамо Киев

Густаво Прадо / © ФК Динамо Киев

Прадо родился 6 июня 2005 года в Рио-де-Жанейро. Новый игрок "Динамо" является воспитанником бразильского клуба "Ферровиария" и имеет опыт выступлений в местной Серии А (46 матчей) и в молодежной сборной Бразилии U-20 (11 матчей).

Последним клубом Прадо был "Сеара" из города Форталеза, штат Сеара, который ныне выступает в бразильской Серии B. К команде он присоединился в марте 2026 года на правах аренды из "Интернасьонала".

"Добро пожаловать в "Динамо", желаем успехов, яркой игры и побед в составе киевского клуба", — поздравила легионера с переходом пресс-служба киевлян.

Густаво Прадо / © ФК Динамо Киев

Густаво Прадо / © ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о возвращении Георгия Бущана. Киевляне арендовали 32-летнего вратаря у "Полесья" до конца текущего сезона.

Также мы рассказывали, что "Динамо" объявило о трансфере ивуарийского легионера.

Напомним, "Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч киевляне проведут в воскресенье, 6 сентября, когда примут ЛНЗ в рамках пятого тура УПЛ. Игра начнется в 13:00.

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