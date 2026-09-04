"Динамо" объявило о возвращении Бущана

Георгий Бущан / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо", которое в прошлом туре украинской Премьер-лиги (УПЛ), разгромно проиграло "Буковине" (0:3), оформило трансфер вратаря житомирского "Полесья" Георгия Бущана.

Столичный клуб арендовал 32-летнего голкипера до конца сезона-2026/27, сообщила пресс-служба "бело-синих".

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Бущан является воспитанником "Динамо". За киевскую команду он выступал с 2011 года. Георгий провел 177 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, пропустив 164 гола, 72 поединка отыграл "на ноль".

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Вместе с киевлянами Георгий становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок Украины.

В январе 2025 года Бущан перешел из "Динамо" в саудовский "Аль-Шабаб" за 3 миллиона евро с учетом бонусов. За клуб из Саудовской Аравии украинский вратарь провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов.

В сентябре 2025 года Георгий присоединился к "Полесью" на правах аренды с "Аль-Шабаба", а в июле 2026-го подписал полноценный контракт с житомирским клубом. В составе "волков" голкипер сыграл 9 матчей.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о трансфере ивуарийского легионера.

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Сейчас "Динамо" с 6 очками после трех сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч киевляне проведут в воскресенье, 6 сентября, когда примут ЛНЗ в рамках пятого тура УПЛ. Игра начнется в 13:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

Кроме того, лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после сокрушительного поражения "Динамо" от "Буковины".

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Также мы рассказывали, что легенда "Динамо" Йожеф Сабо отреагировал на разгромное фиаско "Динамо" от "Буковины" и возможное увольнение тренера.

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