"Соберите уже кабину": Милевский жестко раскритиковал "Динамо" после разгрома от "Буковины"

Артем Милевский / © instagram.com/timi1010

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Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал разгромное поражение "бело-синих" от черновицкой "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.

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После провального матча Милевский эмоционально обратился к футболистам столичного клуба, призвав их собраться и начать радовать болельщиков своей игрой.

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"На "Динамо" и так уже вылилось много критики, поэтому я не хочу подливать масла в огонь. Прежде всего хочу обратиться к динамовцам: ребята, вы же живете в Киеве, видите ужас, который происходит у нас в столице — постоянные тревоги, обстрелы. Так порадуйте хоть киевлян своей игрой, а не безвольно сливайте "Буковине"! У Игоря и Григория Михайловича тоже не железные нервы. Они нас так не любили, как вас, поверьте.

Блин, соберите уже кабину и стартуйте! Вы должны радовать украинских болельщиков, а не говорить, что не обращаете внимания на их слова. В этой ситуации по-настоящему жалко только Ярмолу и Буялу. Ветераны стараются, а молодежь, такое чувство, даже не понимает, цвета какого клуба защищает. Как-то так", — сказал Милевский в комментарии Sport-express.ua.

Также Милевский отреагировал на то, что другой экс-футболист "Динамо" Александр Алиев жестко разнес команду после разгромного поражения от "Буковины".

"Мы сейчас с Саней на связи каждый день, раньше такого не было. Его спич — это эмоции, потому что накипело видеть такую игру и очередное поражение. Я хочу пожелать всем тренерам и футболистам "Динамо" собрать волю в кулак, начать демонстрировать качественную игру и добывать результат", — добавил Милевский.

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Для "Динамо" поражение от "Буковины" стало первым в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице.

В рамках пятого тура УПЛ "бело-синие" примут ЛНЗ. Поединок состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 13:00.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

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