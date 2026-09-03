"Зберіть уже кабіну": Мілевський жорстко розкритикував "Динамо" після розгрому від "Буковини"

Артем Мілевський / © instagram.com/timi1010

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Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський прокоментував розгромну поразку "біло-синіх" від чернівецької "Буковини" в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок на стадіоні ім. Г. Тонкочеєва у місті Кам'янець-Подільський завершився поразкою столичного клубу від новачка елітного дивізіону з рахунком 0:3.

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Після провального матчу Мілевський емоційно звернувся до футболістів столичного клубу, закликавши їх зібратися та почати тішити уболівальників своєю грою.

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"На "Динамо" і так вже вилилося багато критики, тому я не хочу підливати масла у вогонь. Передусім хочу звернутися до динамівців: хлопці, ви ж живете в Києві, бачите той жах, який відбувається у нас у столиці — постійні тривоги, обстріли. То порадуйте хоч киян своєю грою, а не безвольно зливайте "Буковині"! У Ігоря та Григорія Михайловича теж не залізні нерви. Вони нас так не любили, як вас, повірте.

Блін, та зберіть уже кабіну і стартуйте! Ви повинні радувати українських вболівальників, а не говорити, що не звертаєте уваги на їхні слова. У цій ситуації по-справжньому шкода тільки Ярмолу і Буялу. Ветерани стараються, а молодь, таке відчуття, навіть не розуміє, кольори якого клубу захищає. Якось так", — сказав Мілевський у коментарі Sport-express.ua.

Також Мілевський відреагував на те, що інший ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв жорстко розніс команду після розгромної поразки від "Буковини".

"Ми зараз із Санею на зв'язку щодня, раніше такого не було. Його спіч — це емоції, бо накипіло бачити таку гру і чергову поразку. Я хочу побажати всім тренерам і футболістам "Динамо" зібрати волю в кулак, почати демонструвати якісну гру та здобувати результат", — додав Мілевський.

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Для "Динамо" поразка від "Буковини" стала першою в сезоні УПЛ. Кияни з 6 очками після трьох зіграних матчів посідають шосте місце в турнірній таблиці.

У межах п'ятого туру УПЛ "біло-сині" приймуть ЛНЗ. Поєдинок відбудеться у неділю, 6 вересня, початок — о 13:00.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Динамо" Ігор Костюк прокоментував розгромну поразку від "Буковини".

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