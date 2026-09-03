Талановита українська баскетболістка залишила американський клуб через підписання росіянки

Катерина Коваль / © Associated Press

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Українська баскетболістка Катерина Коваль залишила команду "LSU Тайгерс", яка представляє Університет Луїзіани в американській студентській лізі NCAA, через підписання росіянки.

Про це 20-річна українська зірка студентського баскетболу повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Коваль, після завершення минулого сезону вона планувала продовжити свою студентську кар'єру в "LSU Тайгерс", однак потім дізналася про рішення університету підписати російську баскетболістку.

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Через це Катерина, чий батько воює в лавах ЗСУ проти російських окупантів, вирішила піти з "LSU Тайгерс" та перевестися до іншого університету.

"Після довгих роздумів я ухвалила складне рішення вийти з жіночої баскетбольної програми LSU та знятися.

Після завершення минулого сезону я мала намір повернутися та продовжити свою студентську кар'єру в "LSU Тайгерс" . Однак у квітні, через кілька днів після закриття трансферного вікна, мені повідомили про рішення підписати контракт з російською гравчинею.

Мій батько служить в українській армії та надзвичайно пишається тим, що захищає свою країну від російської агресії. Для мене ця війна не є чимось далеким чи абстрактним. Близькі мені люди були вбиті та поранені внаслідок російських атак, а місця, де я виросла та вперше почала грати в баскетбол, були зруйновані ракетними ударами", — написала Коваль.

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Українка зазначила, що ця ситуація мала глибокий особистий вплив на неї, її родину та близьких, які продовжують жити в умовах війни. За словами баскетболістки, саме це зрештою змусило її зрозуміти, що залишатися в LSU більше не було правильним рішенням для неї.

"Я знайшла в LSU свій дім і надзвичайно вдячна моїм партнерам по команді, які стали для мене сім'єю, а також моїм тренерам, співробітникам і всій спільноті LSU. Це рішення не було простим. Я розумію та поважаю те, що рішення щодо складу є частиною студентського баскетболу. Але я маю залишатися вірною собі, своїм цінностям і тому, у що я вірю", — додала Коваль.

Катерина також висловила сподівання, що NCAA врахує обставини її ситуації та дозволить їй виступати за іншу команду вже в сезоні-2026/27.

Коваль ухвалила рішення залишити "LSU Тайгерс" через два тижні після того, як до складу команди доєдналася росіянка Анна Мінаєва.

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Головна тренерка LSU Кім Малкі розповіла, що у команді до останнього намагалися переконати українку не йти.

"Ми довго про це розмовляли, і це було важке рішення для неї. Я знаю, що це важко, бо вона любить LSU. Катерина — чудова людина. Вона має робити те, що вважає за правильне для себе, і ми повністю підтримуємо її в цьому. Ми всі бажаємо їй усього найкращого", — заявила Малкі.

Коваль, яка народилася в Києві, розпочала свою кар'єру за океаном в коледжі Нотр-Дам в Огайо. Перед минулим сезоном українка перейшла до "LSU Тайгерс".

У своєму дебютному сезоні за команду українка взяла участь у 35 матчах, набираючи в середньому 8,3 очка та роблячи 6,3 підбирання за гру.

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