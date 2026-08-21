Російські фігуристи повернулися до міжнародних змагань після "бану" під український "Щедрик"

Марія Фефелова та Артем Валов

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У четвер, 20 серпня, у Китаї розпочався перший етап нового сезону юніорського Гран-прі з фігурного катання. Там вперше після понад чотирирічного "бану" росіяни витупили у так званому нейтральному статусі на змаганнях під егідою Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Спортсмени з країни-терористки одразу ж відзначилися цинічним вчинком.

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Танцювальний дует Марії Фефелової та Артема Валова виступив у ритм-танці з програмою під мікст музики Вівальді та легендарного українського "Щедрика" Леонтовича.

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Зазначимо, що з цією російською парою працює відомий французький хореограф Бенуа Рішо. Саме він поставив програми скандальним росіянкам Валієвій та Трусовій, які цього сезону також повертаються до змагань.

Турнір у Китаї став першим повноцінним міжнародним стартом російських фігуристів після початку повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо, влітку цього року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях під його егідою в нейтральному статусі.

Також Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зняв рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях, а також поновив членство Олімпійського комітету Росії (ОКР). Крім того, було скасовано заборону на проведення змагань на території РФ.

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Раніше повідомлялося, що український фігурист приголомшив виступом на Олімпіаді-2026.

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