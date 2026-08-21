Гол Сікана допоміг "Андерлехту" здобути розгромну перемогу в кваліфікації Ліги Європи

Данило Сікан / facebook.com/rsca.be

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Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан відзначився голом у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти казахстанського "Кайрата".

25-річний українець вийшов на поле у стартовому складі й на 45+1-й хвилині забив третій м'яч бельгійської команди, замкнувши ударом головою подачу з кутового.

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Таким чином, Сікан встановив остаточний рахунок у поєдинку — 3:0 на користь "Андерлехта".

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Для Сікана це четвертий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи, він забив у другому матчі поспіль. Раніше Данило відзначався в обох поєдинках другого кваліфікаційного раунду проти шведського "Гаммарбю" та забив розкішний гол у матчі-відповіді третього відбіркового раунду проти грецького ПАОКа.

Зазначимо, що від 38-ї хвилини "Кайрат" був змушений грати в меншості через вилучення захисника Олександра Широбокова, який отримав пряму червону картку за грубе порушення правил.

Матч-відповідь між бельгійською та казахстанською командами відбудеться у четвер, 27 серпня, на стадіоні "Андерлехта". Початок гри — о 21:30 за київським часом.

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