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Гол Сікана допоміг "Андерлехту" здобути розгромну перемогу в кваліфікації Ліги Європи
Українець забив четвертий гол у нинішньому сезоні єврокубків.
Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан відзначився голом у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти казахстанського "Кайрата".
25-річний українець вийшов на поле у стартовому складі й на 45+1-й хвилині забив третій м'яч бельгійської команди, замкнувши ударом головою подачу з кутового.
Таким чином, Сікан встановив остаточний рахунок у поєдинку — 3:0 на користь "Андерлехта".
Для Сікана це четвертий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи, він забив у другому матчі поспіль. Раніше Данило відзначався в обох поєдинках другого кваліфікаційного раунду проти шведського "Гаммарбю" та забив розкішний гол у матчі-відповіді третього відбіркового раунду проти грецького ПАОКа.
Зазначимо, що від 38-ї хвилини "Кайрат" був змушений грати в меншості через вилучення захисника Олександра Широбокова, який отримав пряму червону картку за грубе порушення правил.
Матч-відповідь між бельгійською та казахстанською командами відбудеться у четвер, 27 серпня, на стадіоні "Андерлехта". Початок гри — о 21:30 за київським часом.
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