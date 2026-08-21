ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Гол Сікана допоміг "Андерлехту" здобути розгромну перемогу в кваліфікації Ліги Європи

Українець забив четвертий гол у нинішньому сезоні єврокубків.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Данило Сікан

Данило Сікан / facebook.com/rsca.be

Український форвард бельгійського "Андерлехта" Данило Сікан відзначився голом у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи проти казахстанського "Кайрата".

25-річний українець вийшов на поле у стартовому складі й на 45+1-й хвилині забив третій м'яч бельгійської команди, замкнувши ударом головою подачу з кутового.

Таким чином, Сікан встановив остаточний рахунок у поєдинку — 3:0 на користь "Андерлехта".

Для Сікана це четвертий гол у нинішньому сезоні Ліги Європи, він забив у другому матчі поспіль. Раніше Данило відзначався в обох поєдинках другого кваліфікаційного раунду проти шведського "Гаммарбю" та забив розкішний гол у матчі-відповіді третього відбіркового раунду проти грецького ПАОКа.

Зазначимо, що від 38-ї хвилини "Кайрат" був змушений грати в меншості через вилучення захисника Олександра Широбокова, який отримав пряму червону картку за грубе порушення правил.

Матч-відповідь між бельгійською та казахстанською командами відбудеться у четвер, 27 серпня, на стадіоні "Андерлехта". Початок гри — о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" підписала володаря "Золотого м'яча" та найкращого футболіста ЧС-2026.

Також ми розповідали, що зірка "Баварії" вдруге за три дні знепритомнів під час матчу.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie